Fiorentina-Frosinone: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Fiorentina-Frosinone di Serie A 2026-27, 2a giornata: data, orario, formazioni probabili, indisponibili, arbitro, curiosità e statistiche a confronto.

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Fiorentina–Frosinone accende la 2a giornata della Serie A 2026-27: si gioca allo Stadio Artemio Franchi di Firenze sabato 29 agosto 2026 alle 18.30. Sfida che misura le ambizioni in questo primo scorcio di campionato: punti pesanti, equilibrio e necessità di reazione dopo gli stop all’esordio.

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Probabili formazioni di Fiorentina-Frosinone

Verso il fischio d’inizio, la Fiorentina potrebbe ripartire dal 4-3-2-1: tra i pali dovrebbe esserci De Gea, con una linea a quattro che vedrebbe a destra Joao Mario, coppia centrale Dragusin–Ranieri e a sinistra Valde. In mezzo, regia di Mandragora con le mezzali Oulai e Ndour; sulla trequarti, fantasia a due con Mastantuono e Atta alle spalle di Pellegrino. Da valutare rotazioni a gara in corso, anche perché l’assenza di Parisi pesa sulle scelte. Il Frosinone dovrebbe confermare il 4-3-3: dietro Palmisani, retroguardia con Oyono, Calvani, Monterisi, Terzic; in mediana Schmid, Calò, Masini; davanti tridente leggero con Fini, Raimondo, Kvernadze. Possibili ballottaggi sulle corsie e tra le mezzali: non è esclusa l’opzione di inserimenti dalla panchina per alzare i giri dopo l’intervallo.

Fiorentina (4-3-2-1): De Gea ; Joao Mario , Dragusin , Ranieri , Valde ; Mandragora , Oulai , Ndour ; Mastantuono , Atta ; Pellegrino .

(4-3-2-1): ; , , , ; , , ; , ; . Frosinone (4-3-3): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Terzic; Schmid, Calò, Masini; Fini, Raimondo, Kvernadze.

Gli indisponibili di Fiorentina-Frosinone

La lista degli assenti potrebbe incidere soprattutto in casa Fiorentina, dove il forfait di Parisi limita le soluzioni a sinistra e impone scelte più conservative sulle rotazioni. Nel Frosinone non emergono al momento defezioni di rilievo e l’undici tipo dovrebbe essere confermato, salvo sorprese dell’ultima ora. Nessun squalificato segnalato per entrambe.

Fiorentina – Infortunati: Parisi (lesione del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (lesione del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno. Frosinone – Infortunati: nessuno segnalato. Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Entrambe arrivano da un ko di misura o pesante all’esordio: la Fiorentina ha incassato una sconfitta netta all’Olimpico, il Frosinone ha ceduto di fronte a un’avversaria d’alta classifica. Per i viola serve una scossa davanti al proprio pubblico; i giallazzurri puntano su ordine e ripartenze.

Fiorentina: Roma–Fiorentina 4-0

Frosinone: Frosinone–Juventus 0-1

L’arbitro di Fiorentina-Frosinone

La gara sarà diretta dal signor Collu, con assistenti Tegoni e Yoshikawa. Quarto ufficiale Ayroldi, al VAR Prontera e AVAR Ghersini. Designazione che promette attenzione ai duelli in mezzo e alle situazioni in area: gestione VAR centrale vista la propensione delle due squadre a cercare l’uno contro uno laterale.

Informazioni interessanti sul match

Tradizione recente in chiaroscuro tra Fiorentina e Frosinone. I viola hanno aperto e chiuso il primo capitolo della sfida in Serie A con due successi, ma in mezzo il bilancio racconta equilibrio. Al Franchi, dove non si è mai pareggiato tra queste due in massima serie, i giallazzurri hanno sempre segnato, un dato che mette in guardia la retroguardia viola dopo il pesante debutto. La squadra di casa storicamente soffre la prima interna nelle ultime stagioni, ma contro le neopromosse arriva da una striscia utile recente e da numerosi clean sheet. Dall’altra parte, il Frosinone ha spesso faticato nelle prime trasferte stagionali e, nelle prime due giornate delle sue annate in A, raramente ha raccolto punti. Occhio ai dettagli: la pressione alta dei ciociari alla 1a giornata è stata efficace (tanti recuperi offensivi), mentre la Fiorentina dovrà alzare il baricentro e la qualità nelle seconde palle. In chiave uomini, Gudmundsson cerca la scintilla dopo un periodo senza bonus, mentre Calò conferma feeling con le chance create: sfida che può decidersi sulle palle inattive e sulla lucidità nei sedici metri.

Nei sette precedenti in A: due vittorie viola (prima e ultima), tre pari e un successo ciociaro nel mezzo.

Al Franchi mai un pari tra le due: due successi Fiorentina , uno Frosinone ; giallazzurri sempre a segno a Firenze.

, uno ; giallazzurri sempre a segno a Firenze. Fiorentina imbattuta nelle ultime quattro contro neopromosse (3V, 1N), con sette clean sheet nelle ultime 11 sfide di questo tipo.

imbattuta nelle ultime quattro contro neopromosse (3V, 1N), con sette clean sheet nelle ultime 11 sfide di questo tipo. Dopo il ko con la Roma, i viola vogliono evitare due sconfitte di fila a inizio torneo; non restano a secco nelle prime due dal 2014/15.

Debutto interno: la Fiorentina non vince la prima in casa dal 2022 (poi 2N, 1P nei successivi debutti casalinghi di Serie A).

non vince la prima in casa dal 2022 (poi 2N, 1P nei successivi debutti casalinghi di Serie A). Il Frosinone nelle prime due giornate delle sue stagioni in A ha raccolto solo una vittoria (2023) e un pari (2018), con cinque ko.

nelle prime due giornate delle sue stagioni in A ha raccolto solo una vittoria (2023) e un pari (2018), con cinque ko. Nelle prime trasferte stagionali di A, i ciociari non hanno mai segnato nelle tre precedenti edizioni (due sconfitte, un pari a Udine).

Alla 1a giornata, viola ultimi per recuperi alti, ciociari quarti: barometro della pressione che può indirizzare il match.

Gudmundsson ha già colpito il Frosinone in A in passato, ma è a digiuno da otto gare: atteso scatto.

ha già colpito il in A in passato, ma è a digiuno da otto gare: atteso scatto. Calò leader per occasioni create alla 1a giornata e re degli assist per il tiro nella scorsa B: regia da sorvegliare.

Le statistiche stagionali di Fiorentina e Frosinone

Numeri alla mano dopo una giornata: possesso leggermente a favore della Fiorentina (39,5% vs 37,3%), ma i viola hanno concesso molto (4 gol subiti) e tirato 9 volte con 4 nello specchio. Il Frosinone ha retto meglio dietro (1 gol subito), stessa produzione di tiri (9) ma meno precisione (2 in porta). PPDA alto per i viola (22,7, pressione più bassa), più aggressivi i ciociari (10,5). Cross: meglio i giallazzurri (33,3% vs 18,2%).

Giocatori: marcatori e assistman ancora a quota zero per entrambe. Ammoniti: Fiorentina – Fagioli, Pellegrino (1 a testa); Frosinone – Schmid, Calvani (1). Espulsi: nessuno. Clean sheet: De Gea 0; Palmisani 0.

Fiorentina Frosinone Partite giocate 1 1 Punti 0 0 Vittorie 0 0 Pareggi 0 0 Sconfitte 1 1 Gol fatti 0 0 Gol subiti 4 1 Possesso palla (%) 39,5 37,3 Tiri totali 9 9 Tiri in porta 4 2 PPDA 22,7 10,5 Precisione cross (%) 18,2 33,3

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FAQ Quando e a che ora si gioca Fiorentina-Frosinone? Sabato 29 agosto 2026 alle ore 18:30. Dove si gioca Fiorentina-Frosinone? Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Chi è l’arbitro di Fiorentina-Frosinone? L’arbitro è il signor Collu, assistenti Tegoni e Yoshikawa; IV uomo Ayroldi; VAR Prontera; AVAR Ghersini.