Fiorentina, Noa Lang e Fullkrug: Paratici punta gli scarti di Napoli e Milan. E dalla Juve può arrivare Miretti

Un mix di gioventù ed esperienza: ecco la Fiorentina che intende costruire Paratici. Se Koleosho rappresenta un investimento per il futuro, il ds viola guarda anche a due profili esperti reduci da un’annata negativa tra Napoli e Milan: Noa Lang e Fullkrug. E, allo stesso tempo, è pronto a sferrare l’assalto per Miretti, ritenuto perfetto per il sistema di gioco di Grosso.
- Fiorentina, Paratici punta Fullkrug
- Noa Lang e l’ipotesi scambio col Napoli
- Fiorentina su Miretti: contatti con la Juventus
Fiorentina, Paratici punta Fullkrug
Nelle 20 presenze complessive collezionate in Serie A con il Milan, la maggior parte delle quali da subentrato, Fullkrug non è riuscito a lasciare il segno. Un solo gol, contro il Lecce, per il 33enne attaccante tedesco, non convocato da Nagelsmann ai Mondiali e rientrato al West Ham dopo la breve parentesi in prestito in Italia.
Paratici ci sta pensando seriamente, anche perché gli Hammers sarebbero pronti a lasciarlo partire nuovamente in prestito. Prima dell’affondo decisivo, però, è necessario liberare una casella nel reparto offensivo. L’intenzione è quella di proseguire con Moise Kean, visto che non ci sono club disposti a pagare la clausola rescissoria da 62 milioni, motivo per cui sarà necessario trovare una sistemazione a Piccoli.
Noa Lang e l’ipotesi scambio col Napoli
Paratici stravede per il 27enne Noa Lang, acquistato la scorsa estate dal Napoli per 25 milioni di euro. L’esperienza con Conte non è stata positiva: la scintilla tra i due non è mai scattata e a gennaio è stato girato in prestito al Galatasaray, che a fine stagione ha deciso di non esercitare il riscatto.
Convinto delle qualità dell’olandese – finora Koeman gli ha concesso un solo minuto contro la Svezia ai Mondiali – il dirigente viola punta sulla voglia di riscatto dell’ex PSV, che in Olanda aveva messo insieme numeri importanti. Con il Napoli non è da escludere l’ipotesi di uno scambio con Dodò, valutato 15 milioni da Commisso.
Fiorentina su Miretti: contatti con la Juventus
Altro profilo molto gradito è Miretti, inserito dalla Juventus nella lista dei partenti per sbloccare il mercato in entrata. Ventidue anni e una stagione senza acuti in bianconero, complice anche l’infortunio che lo ha tenuto fermo ai box fino a inizio novembre. Secondo il Corriere dello Sport, la Fiorentina ha superato la concorrenza del Bologna, ma per chiudere l’operazione servirà un’offerta da circa 14 milioni di euro.