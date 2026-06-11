Fiorentina, futuro Kean: Grosso detta le condizioni. Ma Paratici ha già trovato un altro bomber, costa 20 milioni

L'allenatore e l'attaccante della Nazionale hanno già lavorato insieme ai tempi della Primavera della Juventus: presto l'incontro decisivo. Il piano B del ds

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Fabio Paratici e Alessandro Ferrari rientreranno in Italia nella giornata di sabato con le idee più chiare sul futuro della Fiorentina dopo gli incontri avuti con la famiglia Commisso negli Stati Uniti. Affidata la guida tecnica della squadra a Fabio Grosso, ora la priorità è esaudire le richieste del nuovo allenatore. Tra i dossier più caldi del club toscano c’è la questione Moise Kean, da chiarire al più presto. Paratici ha già individuato un altro bomber, ma l’assalto scatterà soltanto se l’attaccante della Nazionale dovesse essere ceduto.

Fiorentina, l’incontro decisivo con Kean

Dopo l’ultima stagione, le speranze che un club possa versare i 62 milioni di euro della clausola rescissoria, valida dal 1° al 15 luglio, sono praticamente nulle. Dunque, il futuro di Kean sarà deciso nell’incontro che verrà programmato subito dopo il ritorno alla base di Paratici e Ferrari. Da quanto filtra, l’ex Juventus e Paris Saint-Germain avrebbe voglia di proseguire la sua avventura nel capoluogo toscano, ma più di un fattore gioca a suo sfavore. Su tutti, l’ingaggio da 4,5 milioni di euro più bonus a stagione che percepirà fino al 2029. Considerando che tra gli obiettivi della società c’è anche quello di alleggerire il monte ingaggi, ecco che potrebbe essere sacrificato davanti a un’offerta compresa tra i 30 e i 40 milioni di euro.

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Futuro Kean: Grosso detta le condizioni

Gli otto gol realizzati nel campionato appena concluso non cancellano i 19 sigilli messi a referto nella stagione 2024/2025. In casa Fiorentina c’è ancora la convinzione che Kean possa rappresentare una risorsa importante per il club. Ancor più dopo l’arrivo di Grosso, che lo ha già allenato con ottimi risultati ai tempi della Primavera della Juventus, quando agli ordini del campione del mondo 2006 Moise segnava a raffica. Come riferisce La Repubblica, il tecnico romano vuole confrontarsi con l’attaccante, capirne le motivazioni, coinvolgerlo nel progetto e affidargli un ruolo centrale. A patto, però, che il centravanti dia sempre il massimo, sia in partita sia negli allenamenti. Insomma, una partecipazione totale.

Paratici ha già trovato il sostituto: chi piace

C’è un nome che stuzzica non poco la fantasia di Paratici: quello di Mateo Pellegrino. Il gigante argentino, figlio d’arte, specialista dei colpi di testa e centravanti vecchio stampo, si è messo in luce nell’ultimo anno e mezzo con la maglia del Parma, che lo ha pescato dal Velez. Nove i gol realizzati dal 24enne argentino, decisivo per la salvezza dei ducali e corteggiato anche da diversi club di Premier League. Non sarà facile soffiarlo alla concorrenza: il Parma lo valuta già 20 milioni di euro, motivo per cui diventerebbe un obiettivo concreto soltanto in caso di cessione di Kean.