Fiorentina-Genoa, Perinetti respinge le accuse

Pericolo scampato per il Genoa che si salva a discapito dell’Empoli in virtù dei migliori scontri diretti rispetto ai toscani. Decisivo il pareggio contro la Fiorentina e a questo punto in casa rossoblù possono partire le analisi di una stagione comunque sia da dimenticare.

Il ds Giorgio Perinetti, intervenuto a 'Radio Crc', parla anche del futuro di Cesare Prandelli, la cui permanenza in panchina non sembra scontata: “Con Prandelli faremo le nostre valutazioni. Quest'anno ci sono in programma tanti cambi di panchina, è tutto ancora molto incerto".

Perinetti ha poi parlato della svolta della stagione del Genoa, la cessione di Piatek al Milan a gennaio: "Eera inevitabile e questo è il calcio, purtroppo. Dopo c'è da dire che bisogna prepararsi a sostituire le cessione nel migliori dei modi, anche se abbiamo dovuto affrontare un calvario tra infortuni in tutti i reparti".

Poche e stizzite battute sulle polemiche sorte dopo il pareggio di Firenze: "Vi farei vedere partite di altre squadre, poi giudichiamo. Non mi va di fare polemica, siamo salvi e cerchiamo di non ricadere l'anno prossimo in questa situazione".

SPORTAL.IT | 27-05-2019 15:02