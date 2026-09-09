Grosso, l’addio alla Fiorentina finisce in tribunale: ammissione di resa a Paratici. Commisso ora vuole fargli causa

Situazione rovente a Firenze. Il club viola sarebbe pronto a fare causa a Fabio Grosso. A cambiare le carte in tavola, l'ammissione dell'ormai ex tecnico gigliato

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

“Non me la sento, se mi vuoi bene esonerami”. Una semplice frase che rischia di stravolgere l’addio lampo tra la Fiorentina e Fabio Grosso. A pronunciare quella che, a tutti gli effetti, è una palese ammissione di resa, è l’orma ex tecnico viola, che rivolgendosi al ds gigliato avrebbe chiesto (e ottenuto) l’esonero. Il resto è storia nota: la lite tra i due domenica, dopo il terzo ko consecutivo in campionato e, appunto, la decisione di porre fine il rapporto.

Fiorentina pronta a trascinare Grosso in tribunale

La parola fine della storia tra Grosso e la Fiorentina pare essere ancora lontana. Commisso Jr. avrebbe, infatti, allertato gli avvocati del club per valutare i margini di manovra per procedere per vie legali e fare causa all’ex tecnico viola. L’obiettivo? Cancellare l’esonero e tramutarlo in licenziamento per giusta causa. Un epilogo inatteso e a dir poco impensabile giusto poche settimane fa. D’altronde, dopo la stagione 25-26 in apnea, i pianeti sembravano finalmente tornati ad allinearsi nel modo migliore su Firenze: un ds forte e legato al nuovo allenatore e un mercato in grado da ridestare i sogni di una piazza da sempre caldissima. Il tutto, nell’anno del centenario.

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Sogni infranti

Nulla che avesse potuto far prevedere l’addio dopo appena tre giornate di campionato. Tanto che anche dopo la sconfitta del Franchi subita in rimonta contro il Torino, la posizione di Grosso non era sembrata particolarmente a rischio. Come spesso accade, però, i risultati in campo fotografano le qualità e le intenzioni dell’allenatore. Così, dichiarazioni poco centrare, atteggiamenti non esattamente convinti e divergenze sul mercato avevano fatto drizzare le antenne alla dirigenza viola, ripercuotendosi inevitabilmente sul gruppo squadra.

La resa di Grosso

Il ds avrebbe voluto provare a rimandare ogni decisione a dopo la prima sosta nazionali, ma ad anticipare i tempi e far saltare definitivamente il banco ci ha pensato il buio più totale nelle convinzioni di Grosso. “È una squadra inallenabile. Non me la sento, se mi vuoi bene esonerami”, avrebbe detto a Paratici domenica nel corso di una a dir poco accesa discussione al Viola Park. L’ex tecnico del Marsiglia sarebbe addirittura arrivato a “minacciare” di non presentarsi alla ripresa degli allenamenti. Impossibile poggiare il progetto su queste fondamenta e addio inevitabile.

L’obiettivo di Commisso Jr.

Tutto finito? Macché. Commisso Jr. avrebbe chiesto agli avvocati del club di studiare a fondo l’accaduto per provare a portare in tribunale Grosso. Secondo la dirigenza viola, in alcuni atteggiamenti dell’ex allenatore potrebbero esserci gli estremi per contestare una violazione degli adempimenti contrattuali. In quel caso, partirà da Firenze una contestazione scritta all’allenatore, che avrà cinque giorni per difendersi e provare a scongiurare il licenziamento per giusta causa. La certezza è che dall’epilogo della vicenda possa dipendere il futuro da allenatore del campione del mondo 2006.