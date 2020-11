Fiorentina: i nomi dello staff di Prandelli

Cesare Prandelli sta componendo in queste ore lo staff che lo accompagnerà nella sua seconda avventura alla Fiorentina. Tra i suoi assistenti del passato dovrebbe rimanere lo storico vice Gabriele Pin. In arrivo come preparatore atletico Valter Vio, mentre Rosalen Lopez resterà il preparatore dei portieri.

L’ex capitano della Fiorentina Marco Donadel ha lasciato l’Under 17 per mettersi di nuovo agli ordini di Prandelli, secondo le indiscrezioni riportate da Firenzeviola. Probabile anche l’ingaggio del match analyst Marco Fumagalli, per Fiorentina.it. Resta la suggestiva ipotesi di un ritorno di Batistuta, che sarà chiamato da Prandelli nelle prossime settimane.

OMNISPORT | 11-11-2020 14:07