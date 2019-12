Fiorentina, Iachini: "Ribaltiamo tutto"

Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini si è presentato ai tifosi viola in conferenza stampa: "Il momento è particolare, ma questi ragazzi devono essere pronti e avere voglia di ribaltare le cose. Voglio una squadra "figlia mia", chiedo professionalità e attaccamento alla maglia".

“Voglio ringraziare Commisso, un combattente che ho avuto piacere di conoscere e che ha detto di avere il mio stesso carisma. Spero di ripagarlo sul campo. Saluto Montella, che stimo, facendogli un grande in bocca al lupo per il futuro: sono molto felice di essere tornato nella mia seconda casa, in cui ho tanti ricordi e tante persone che conosco con un grande rapporto di stima e affetto visto che i tifosi mi hanno sempre apprezzato. Il legame esiste da tanti anni e sono pronto a ripagare la stima che la società mi ha sempre dato. Porto entusiasmo e voglio lavorare sul campo per trasmettere la passione con lo spirito che faccia onore su tutti gli ambiti alla ricerca della vittoria sempre, con attaccamento a questi colori”.

"Chiesa? Ci ho parlato durante le feste di Natale, ho rivisto alcune situazioni per capire dove lavorare, è stato al campo con me rinunciando alle vacanze e ha dimostrato di essere di sani principi e con la voglia di fare il bene della Fiorentina. Può fare tanti ruoli in campo e in attacco può ricoprire qualsiasi posizione".

SPORTAL.IT | 28-12-2019 18:39