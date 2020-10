Fiorentina, Iachini spiega il calo nel finale

“Avevo visto tensione nei volti dei ragazzi, ci tenevano a vincere. Per uscire da certi momenti serve il pathos”. Beppe Iachini prova così a spiegare il calo nel finale della sua Fiorentina, che nonostante l’assalto finale (con gol) dell’Udinese è riuscita a tornare alla vittoria.

“La partita di oggi ha confermato che andiamo sempre in gol – ha dichiarato il tecnico in conferenza stampa -. Dobbiamo ritrovare sicurezza. Dopo il 2-1 ho visto i ragazzi un po’ tesi, li ho spronati per cercare il terzo gol e l’hanno fatto. Peccato per il gol subito nel finale, dobbiamo stare più attenti ai dettagli.

Il tecnico ha speso una parola di dispiacere per German Pezzella, costretto a lasciare il campo al 38′ per un infortunio: “Dispiace per German, speriamo di recuperarlo presto. E’ stato un avvio di stagione difficile per lui, Callejon, Ribery e Borja Valero”.

