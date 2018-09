Fiorentina, il caso della fascia da capitano verso una soluzione

Sarà anche vero che, come dicono in Germania, il calcio italiano ha problemi più importanti di quello legato alle fasce da capitano personalizzate, ma in quanto problema anche questo prima o poi andrà risolto. Più prima, che poi, perché da ambo le parti sembra mancare la volontà di trattare. Il riferimento è alla nuova direttiva della Lega Serie A, che dal campionato 2018-2019 ha deciso di uniformarsi al torneo inglese, dove i capitani delle 20 squadre indossano al braccio una fascia standard, con la scritta Capitano e il logo della Lega. Fin dall’alba della stagione sono insorti in tanti, guidati dall’atalantino Gomez e dal romanista De Rossi, che nelle prime tre giornate hanno continuato a portare le proprie fasce personalizzate, venendo perdonati dalla Lega che ha però promesso ammende dal quarto turno.

Caso particolare è quello della Fiorentina, dove il ricordo di Davide Astori è più vivo che mai a sei mesi dall’improvvisa scomparsa dell’allora capitano viola. German Pezzella, che ha ereditato i gradi, ha portato con orgoglio nelle prime giornate una fascia con le iniziali di Astori e il numero 13, sventolandola davanti ai tifosi al termine della partita contro l’Udinese. Durante la sosta la battaglia verbale è scoppiata: i viola non hanno intenzione di indietreggiare, a costo di venire multati settimanalmente, le istituzioni hanno ricordato che la regola può essere rivista, ma finché c’è va rispettata, come dichiarato dal sub commissario della Figc Costacurta e dal dg della Juventus Marotta.

Serve una soluzione in breve tempo, magari ispirata al buon senso, come ha invitato a fare il capitano della Nazionale Giorgio Chiellini: “Sono sicuro che una soluzione si troverà, con grande tranquillità, senza bisogno di fare polemiche. Persone preposte a questo alla Lega calcio faranno in modo che la Fiorentina continui a portare il nome di Davide Astori nella loro fascia. Non credo si debba arrivare a multe, squalifiche o altro”, mentre l’altro juventino, Federico Bernardeschi, ex compagno di Astori a Firenze ha semplicemente dichiarato che “quella non è una fascia, ma un monumento, e va rispettata”

Prima del ritorno del campionato, il Consiglio Federale del 12 settembre affronterà la questione: al vaglio alcune ipotesi, come quella di concedere una deroga speciale alla Fiorentina, che potrebbe quindi continuare a portare la fascia personalizzata o quella di permettere a Pezzella di indossare quella vecchia sopra a quella standard. Più sfumata l’ipotesi che la fascia sia quella ufficiale e il ricordo di Astori avvenga attraverso un 13, il numero di maglia dello sfortunato difensore, cucito sulle maglie viola.



