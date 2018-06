Fiorentina in pole per uno spagnolo

Secondo quanto riporta il portale spagnolo 'As', la Fiorentina sarebbe vicina all'acquisto di Alex Fernandez, centrocampista del Cadice.

Il classe 1992 ha disputato 42 partite questa stagione, mettendo la firma su 4 gol e 3 assist. Nelle ultime ore il club spagnolo, probabilmente in seguito al pressing di Corvino, ha offerto allo spagnolo un prolungamento del contratto, in scadenza nel 2019.

La clausola rescissoria dell'ex Elche è di tre milioni di euro e la Fiorentina potrebbe chiudere già in questa finestra estiva.

SPORTAL.IT | 28-06-2018 15:05