Fiorentina, in quattro ai saluti

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, in estate quattro giocatori della Fiorentina saluteranno i compagni.

Giovani Simeone ha diversi estimatori in Spagna e Inghilterra, Vitor Hugo potrebbe volare in Francia e Laurini e Norgaard molto probabilmente cambieranno aria.

Da valutare anche il futuro di Gerson ed Edimilson Fernandes che non hanno convinto del tutto Vincenzo Montella. Discorso a parte per Biraghi, Milenkovic e Veretout che ad oggi sono incedibili ma per la giusta offerta potrebbero partire.

SPORTAL.IT | 27-04-2019 11:49