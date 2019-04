Fiorentina, in quattro su Castrovilli

Il futuro di Gaetano Castrovilli è un'incognita. Il centrocampista offensivo della Forentina, in prestito alla Cremonese, sta fornendo ottime prestazioni e mercoledì, al rientro dopo l'infortunio al menisco, è andato subito in gol contro il Livorno.

Castrovilli ha un contratto che lo lega alla società viola fino al 2021 ma sul giocatore sono in pressing Cagliari, Sampdoria, Torino e, soprattutto, Parma.

Il classe 1997 non sembra esser pronto a vestire la maglia viola e la Fiorentina potrebbe cederlo nuovamente in prestito in estate ma il suo futuro dipenderà molto da quella che sarà la scelta tecnica dei viola per la prossima stagione.

SPORTAL.IT | 03-04-2019 16:30