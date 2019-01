Fiorentina, in uscita due centrocampisti

A pochi giorni dalla chiusura del mercato la Fiorentina accelera le trattative per la cessione di diversi giocatori. In partenza c'è sicuramente Valentin Eysseric, seguito da Nantes, Monaco e in serie A dal Genoa: il prestito fino a giugno sembra l'opzione più probabile, secondo La Nazione.

L'altro indiziato a partire in mediana è Bryan Dabo, che nelle ultime ore ha ricevuto le proposte di Frosinone e Chievo. In attacco Dusan Vlahovic è considerato incedibile, si spera in una partenza di Thereau.

SPORTAL.IT | 28-01-2019 11:10