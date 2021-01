Fiorentina: incontro decisivo per il centrocampista

La Fiorentina accelera i tempi per Lucas Torreira. Secondo quanto riporta Tuttosport, i dirigenti viola intendono chiudere per il centrocampista uruguaiano, cercato ormai da quasi un anno dai gigliati.

Nelle prossime ore si terrà un ultimo incontro tra il club toscano e l’Arsenal, con l’obiettivo di arrivare ad un’intesa per l’ex Sampdoria, attualmente in prestito all’Atletico Madrid, dove non trova spazio. La Fiorentina punta a un prestito con riscatto obbligatorio a 11 milioni di euro.

OMNISPORT | 25-01-2021 10:28