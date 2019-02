Fiorentina-Inter è un romanzo: nerazzurri beffati al 101'

La 25a giornata della Serie A si chiude con una partita destinata a entrare nella storia non solo di questo campionato. Al “Franchi” la Fiorentina e l’Interpareggiano per 3-3, ma se su questo non ci sarebbe nulla di strano, l’andamento della gara è un vero e proprio romanzo. Il finale fa felici i tifosi viola per un pareggio che sembrava insperato e che matura all’undicesimo minuto di recupero grazie a un contestatissimo rigore trasformato da Veretout e concesso dall’arbitro Abisso per un fallo di mano di D’Ambrosio. È stato questo uno dei tanti episodi valutati al Var di una gara intensa più che bella e che ha vissuto di varie fasi. Alla fine però il pareggio non accontenta nessuno, la Fiorentina che si attarda rispetto al treno dell’Europa League e la squadra di Spalletti che perde punti da Napoli, Milan e Roma nella corsa ad un posto nella prossima Champions.

Viola avanti dopo meno di un minuto grazie a un'autorete di de Vrij su tiro di Simeone servito da Chiesa, ma l’Inter reagisce e impatta al 6’ con l’ex Vecino su cross di Nainggolan. La gara si assesta e sembra vivere sui binari dell’equilibrio, spezzati al 40’ dal sinistro telecomandato di Politano che manda l’Inter al riposo in vantaggio. I nerazzurri allungano in avvio di secondo tempo grazie a un rigore concesso per fallo di mano di Fernandes, altro episodio valutato al Var, e trasformato da Perisic. A questo punto la Fiorentina getta in campo il cuore e l’Inter vacilla: il Var fa annullare il gol del 3-2 di Biraghi per un fallo di Muriel che poi trasformerà al 75’ la magistrale punizione che riapre tutto. I sette minuti di recupero diventeranno tredici e al terzultimo ecco l’ultimo giallo che fa infuriare la panchina dell’Inter.

Nel resto della giornata di Serie A, che non avrà posticipi al lunedì, da segnalare l’immobilismo delle squadre di bassa classifica. Nessuna ha vinto tra le ultime otto (l’Udinese non ha giocato) e a fare punti sono state solo Spal e Chievo, che hanno mosso la classifica pareggiando contro Sassuolo e Genoa. I gialloblù restano però staccati sul fondo della graduatoria con appena 10 punti: davanti alla squadra di Di Carlo Frosinone e Bologna, rispettivamente a 16 e 18 punti, uscite sconfitte pur dopo aver tenuto testa fino alla fine alla Roma, passata 3-2 allo “Stirpe” al 94’, e alla Juventus, che ha vinto al “Dall’Ara” grazie a un gol di Dybala.



SPORTAL.IT | 24-02-2019 22:50