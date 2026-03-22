Fiorentina-Inter: le formazioni ufficiali. Le scelte di Vanoli e Chivu su Kean, Calhanoglu e Thuram

Il posticipo domenicale della 30esima giornata di Serie A mette in palio punti pesanti per la salvezza e lo scudetto: ecco come giocheranno le due squadre

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Inter al Franchi senza Bastoni e Lautaro. Due assenze pesantissime per il posticipo domenicale della 30esima giornata di Serie A contro la Fiorentina che può riaprire definitivamente il discorso scudetto. Nelle formazioni ufficiali delle due squadre Vanoli e Chivu hanno sciolto i dubbi della vigilia che riguardavano alcuni giocatori chiave come Kean, Calhanoglu e Thuram.

Fiorentina-Inter: in palio salvezza e scudetto

Tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite: così la Fiorentina ha conquistato punti pesanti ma non ancora decisivi per la salvezza. Serve un’impresa contro la prima della classe per la volata finale nell’ambito di una battaglia per la permanenza nella massima serie che si annuncia serrata.

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L’Inter, dal canto suo, avverte il fiato sul collo di Milan e Napoli, rispettivamente a -5 e -6 dalla vetta dopo i successi ottenuti contro Torino e Cagliari. Un successo consentirebbe a Chivu di vivere la sosta in maniera decisamente serena; in caso contrario il campionato sarebbe più che mai aperto a qualsiasi scenario.

Vanoli ha sciolto le riserve su Kean

Reduce dall’impegno in Polonia di Conference League col Rakow, la Fiorentina è intenzionata a dare continuità alla vittoria con la Cremonese per compiere uno scatto decisivo in chiave salvezza. I padroni di casa si dispongono col 4-3-3: tra i pali ci sarà De Gea, mentre il pacchetto arretrato sarà formato da Dodo, Pongracic, Ranieri e Parisi, che tornerebbe nel ruolo di terzino sinistro se Gosens non dovesse farcela.

A centrocampo Vanoli scommette tutto su Brescianini, Fagioli e Mandragora, con Harrison e Gudmundsson larghi nel tridente e Kean più di Piccoli al centro dell’attacco. L’ex Juventus e PSG è tornato titolare in Europa dopo l’infortunio, rendendosi protagonista anche di un gesto di stizza quando è stato sostituito dal suo allenatore.

Out Bastoni e Lautaro, la scelta su Thuram: Chivu ha deciso

L’Inter si presenta al Franchi senza Bastoni e Lautaro, anche Mkhitaryan rientrerà dopo la sosta. Chivu punta come sempre sul 3-5-2: davanti a Sommer si va verso un terzetto difensivo composto da Bisseck, Akanji e Carlos Augusto.

Sulle corsie laterali nessun dubbio: spazio a Dumfries e Dimarco. In mezzo al campo è ballottaggio tra Sucic e Calhanoglu, Barella e Zielinski a completare la linea mediana. Pio Esposito non si discute, Bonny minaccia Thuram, il cui rendimento è ormai da troppo tempo al di sotto degli standard.

Fiorentina-Inter: formazioni ufficiali non ancora disponibili

Le probabili formazioni: