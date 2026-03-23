Fiorentina-Inter, moviola: ancora polemiche per Chivu, dubbio mani di Pongracic poi due gol annullati

La prova dell’arbitro Colombo al Franchi nel posticipo della 30esima giornata di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto comasco ne ha ammoniti 6

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Luci e ombre per Colombo che ha avuto una bella gatta da pelare al Franchi nel posticipo tra Fiorentina e Inter, alcuni rigori negati (da entrambe le parti), due gol annullati e sei ammoniti, vediamo cosa è successo.

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Fiorentina-Inter, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare il gol lampo di Esposito al 1′. Al 7′ l’Inter raddoppia: Barella su assist di Dumfries insacca grazie anche a una deviazione che spiazza De Gea ma l’arbitro annulla. Tutto fermo per fuorigioco del centrocampista nerazzurro. Al 10′ su assist di Bisseck va a terra Thuram, ma il tocco è troppo lieve, si continua a giocare, subito dopo su cross di Dumfries Pongracic tocca col braccio. Per Colombo è un gesto fortuito, palla inaspettata come si dice in gergo anche se il braccio sembra largo.

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Gol annullato anche ai viola

Al 18′ su assist di Fagioli c’è Kean che va giù in area dopo un contatto con Carlos Augusto, ma non c’è nulla per l’arbitro Colombo. Dalla sala VAR non intervengono. Al 39′ l’arbitro annulla una rete anche ai viola: carambola da Fagioli a Kean che, al volo, realizza da due passi ma in posizione di offside. Primo giallo al 42′, è per Dimarco che ferma con le cattive Ranieri. Due minuti dopo ammonito anche Carlos Augusto che spende il fallo per evitare una ripartenza del solito Ranieri: il brasiliano era diffidato e salterà la partita contro la Roma. Al 55′ ammonito Brescianini che ferma il contropiede di Dimarco.

Festival del giallo

Al 61′ giallo per Ndour che commette fallo su Akanji. Al 63′ ammonito Barella per fallo tattico su Dodo. La gara si fa sempre più nervosa, al 65′ Colombo fischia un fallo a Kean che non è d’accordo, protesta vivacemente e viene ammonito. Dopo 4′ di recupero finisce 1-1.

La moviola di Cesari

Sul rigore negato ai nerazzurri dice la sua a Pressing, su Canale 5, Graziano Cesari: “Il tocco di mano di Pongracic per me è calcio di rigore: il cross arriva da lontano, il braccio è largo e il pallone avrebbe raggiunto Thuram. Eppure vedrete che diranno che la decisione è corretta”.

La sentenza di Marelli

Di diverso avviso il talent di Dazn Luca Marelli che spiega: “Al settimo minuto c’è un cross e Pongracic tocca il pallone con la mano destra: il braccio rimane sempre fermo ed è una posizione naturale. E poi Ranieri ed Esposito davanti a lui mancano il pallone e lo rendono inaspettato: e poi il tocco avviene con il braccio che non si muove mai. Hanno giudicato questo intervento col braccio non punibile e per me è la decisione corretta perché non ci sono elementi di punibilità”.

Chi è l’arbitro Colombo

Andrea Colombo, la scelta del designatore per Fiorentina-Inter, è alla quarta stagione in Can. Internazionale dal gennaio 2024 il fischietto comasco inizialmente non ha ripetuto le belle prestazioni della scorsa stagione ma da qualche mese è in forte crescita e ha debuttato in campo internazionale anche a Wembley per Inghilterra-Grecia l’anno scorso. Rocchi l’ha tenuto “nascosto” nelle prime due giornate per preservarlo per il derby d’Italia Juve-Inter, diretto a corrente alternata,, poi ha diretto Lazio-Juve, ultima uscita Fiorentina-Verona.

I precedenti con le due squadre

Colombo ha diretto l’Inter per la terza volta in stagione, dopo aver arbitrato il Derby d’Italia d’andata vinto dalla Juventus 4-3, nonchè il successo per 2-0 contro il Parma dello scorso gennaio. Per i viola è stata in stagione la quarta volta dopo le sconfitte contro Roma e Verona e il pari contro il Torino.

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bahri e Dei Giudici con Tremolada IV uomo, Maresca al Var e Massa all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito sei giocatori: Dimarco, Carlos Augusto, Brescianini, Ndour, Barella, Kean.