Fiorentina-Inter: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Fiorentina-Inter di Serie A 2025-26, 30a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche a confronto

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Fiorentina–Inter è un testa-coda che promette scintille alla 30a giornata della Serie A 2025-26: si gioca domenica 22 marzo 2026 alle 20:45 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. I viola sono 16° con 28 punti (6 vittorie, 10 pareggi, 13 sconfitte; 34 gol fatti, 43 subiti), i nerazzurri guidano la classifica da 1° con 68 punti (22 vittorie, 2 pareggi, 5 sconfitte; 65 gol segnati, 23 incassati). Per la Fiorentina gara dal peso salvezza; per l’Inter obiettivo allungo e risposte di forza.

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Probabili formazioni di Fiorentina-Inter

Verso il fischio d’inizio, la Fiorentina potrebbe confermare un 4-3-3 propositivo: in porta si va verso de Gea, in difesa opzione Dodo e Gosens larghi con Pongracic–Ranieri al centro. In mezzo, regia a due tra Mandragora e Fagioli, con Brescianini a dare gamba. Davanti, chance per Piccoli con esterni Parisi e Gudmundsson. L’Inter, senza Martínez e con Mkhitaryan ai box, dovrebbe ripartire dal 3-5-2: retroguardia fisica, quinti Dumfries–Dimarco, in regia Calhanoglu supportato da Barella e Zielinski. In attacco, spazio a Thuram con Esposito. Restano alternative di qualità in panchina (da Frattesi a de Vrij) per eventuali rotazioni.

Fiorentina (4-3-3): de Gea ; Dodo , Pongracic , Ranieri , Gosens ; Mandragora , Fagioli , Brescianini ; Parisi , Piccoli , Gudmundsson . V:Sport

(4-3-3): ; , , , ; , , ; , , . Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. V:Sport

Gli indisponibili di Fiorentina-Inter

Le scelte di Fiorentina e Inter saranno condizionate dalle assenze. I viola perdono alternative tra i pali e sulle corsie; i nerazzurri, senza il peso specifico di Martínez e l’esperienza di Mkhitaryan, potrebbero ridisegnare l’attacco e alcune rotazioni in mezzo e dietro. Attenzione alla gestione di Bastoni, non al meglio: il suo impiego dal 1’ resterebbe in dubbio.

Fiorentina – Infortunati: Lezzerini (infortunio alla coscia), Sabiri (infortunio alla coscia), Lamptey (lesione del legamento crociato anteriore al ginocchio). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (infortunio alla coscia), (infortunio alla coscia), (lesione del legamento crociato anteriore al ginocchio). Squalificati: nessuno. Inter – Infortunati: Mkhitaryan (infortunio muscolare), Martínez (infortunio al polpaccio), Bastoni (infortunio alla gamba). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

La Fiorentina arriva da segnali di ripresa, alternando solidità e strappi offensivi; l’Inter resta squadra dominante, pur con un recente rallentamento. Trend utili per leggere inerzia e fiducia alla vigilia.

Fiorentina ok ok ko x ok Inter ok ok ok ko x

Nelle ultime 5 di campionato la Fiorentina ha raccolto 10 punti; l’Inter ne ha totalizzati 10. Dettaglio risultati:

Fiorentina

Como-Fiorentina 1-2; Fiorentina-Pisa 1-0; Udinese-Fiorentina 3-0; Fiorentina-Parma 0-0; Cremonese-Fiorentina 1-4.

Inter

Inter-Juventus 3-2; Lecce-Inter 0-2; Inter-Genoa 2-0; Milan-Inter 1-0; Inter-Atalanta 1-1.

L’arbitro di Fiorentina-Inter

Arbitra Andrea Colombo di Como, assistenti Bahri e Dei Giudici; IV Tremolada, VAR Maresca, AVAR Massa. Nel 2025/26 Colombo ha diretto 12 gare in Serie A: 4 rigori assegnati, 56 cartellini gialli, nessun rosso, media di 4,6 ammonizioni a partita.

Informazioni interessanti sul match

La sfida tra Fiorentina e Inter mette a confronto il recente 3-0 viola al Franchi con il lungo predominio nerazzurro nell’ultimo ciclo: 15 risultati utili su 17, quattro vittorie nelle cinque più recenti. I viola hanno rialzato la testa in casa, dove sono imbattuti in sei delle ultime sette, e cercano un colpo pesante per la corsa salvezza; i nerazzurri, frenati da un paio di passaggi a vuoto, vogliono blindare il primato. Occhio ai piazzati: l’Inter ha segnato più di tutti su palla inattiva, mentre la Fiorentina ne ha incassati parecchi. Senza Martínez, pesano le scelte offensive di Inzaghi: Thuram guida il reparto con il talento di Esposito. In casa viola fari su Kean, spesso decisivo al Franchi.

L’ Inter ha perso solo due delle ultime 17 sfide di A con la Fiorentina e ha segnato in media due gol a partita nel periodo.

ha perso solo due delle ultime 17 sfide di A con la e ha segnato in media due gol a partita nel periodo. Il 3-0 del 6 febbraio 2025 ha interrotto una lunga astinenza viola in casa contro i nerazzurri: la Fiorentina insegue ora il bis interno che manca dal 2014-2017.

insegue ora il bis interno che manca dal 2014-2017. Nel 2026 l’ Inter è prima per punti raccolti; la Fiorentina viaggia comunque in scia alle migliori con rendimento in crescita.

è prima per punti raccolti; la viaggia comunque in scia alle migliori con rendimento in crescita. L’ Inter primeggia per gol da palla inattiva (record da corner); la Fiorentina ha sofferto più del dovuto sui calci da fermo.

primeggia per gol da palla inattiva (record da corner); la ha sofferto più del dovuto sui calci da fermo. Kean ha segnato 7 delle sue 8 reti stagionali al Franchi; già a segno in doppietta contro l’ Inter nella passata stagione.

ha segnato 7 delle sue 8 reti stagionali al Franchi; già a segno in doppietta contro l’ nella passata stagione. Senza Martínez, la percentuale di vittorie nerazzurra cala sensibilmente: leadership offensiva affidata a Thuram e al classe 2005 Esposito.

Le statistiche stagionali di Fiorentina e Inter

L’Inter domina ai numeri: 65 gol fatti e 23 subiti, possesso medio 59,8%, precisione al tiro 46,6% e 15 clean sheet. La Fiorentina segna meno (34) e incassa di più (43), ma tiene il 52,8% di possesso e crea: 258 passaggi-chiave e 104 tiri nello specchio. Tra i singoli, Lautaro guida l’Inter con 14 reti e Dimarco è il re degli assist (14); nei viola spiccano Kean (8 gol) e l’inventiva di Fagioli (3 assist). Più ammonito Pongracic (9) per i viola; tra i nerazzurri spiccano Bastoni e Calhanoglu (6 gialli). Clean sheet: de Gea 5, Sommer 14.

Fiorentina Inter Partite giocate 29 29 Vinte-Pareggiate-Perse 6-10-13 22-2-5 Gol fatti / subiti 34 / 43 65 / 23 Possesso palla (%) 52,8 59,8 Tiri in porta (accuratezza %) 104 (38,1) 180 (46,6) Clean sheet portiere de Gea 5 Sommer 14 Capocannoniere Kean 8 Lautaro 14 Top assistman Fagioli 3 Dimarco 14 Più ammonito Pongracic 9 Bastoni/Calhanoglu 6

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FAQ Quando si gioca Fiorentina-Inter e a che ora inizia? Domenica 22 marzo 2026 alle ore 20:45 (Serie A 2025-26, 30a giornata). Dove si gioca Fiorentina-Inter? Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Chi è l’arbitro di Fiorentina-Inter? Andrea Colombo di Como; assistenti Bahri-Dei Giudici, IV Tremolada, VAR Maresca, AVAR Massa.