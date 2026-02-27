Fiorentina-Jagiellonia, moviola: incubo Comuzzo, Var decisivo e super Mazurek prima del miracolo, sei gol e 9 cartellini

La prova dell’arbitro serbo Srdjan Jovanovic all’Artemio Franchi nel ritorno del match di Conference League analizzata ai raggi X

E’ la settimana delle rimonte e dei supplementari, anche al Franchi emozioni inattese con i viola che dissipano il 3-0 dell’andata in trasferta ma riescono a centrare la qualificazione grazie al gol nel secondo supplementare di Fagioli e al raddoppio fortuito di Fabbian.

Fiorentina-Jagellionia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 7′, è per Comuzzo che stende Pululu. Al 14′ ammonito anche Jozwiak, che ha trattenuto visibilmente Fortini, Regolari al 23′ e al 48′ i gol di Mazurek, il secondo complice anche la deviazione decisiva del sempre più sfortunato Comuzzo su cui non può nulla Lezzerini.

Pioggia di gialli

Al 75′ giallo a Bazdar che stende Solomon. Due minuti ammonito anche Pongracic per fallo su Bazdar. Al 106′ ammonito Taras Romanczuk per fallo su Ndour. Regolare al 107’ il gol di Fagioli. Al 110′ ammonito Vital per proteste. Al 111’ammonito anche Vanoli per proteste. Al 114′ Kean fa sbattere la palla contro il corpo di Fabbian, che senza volerlo la devia alle spalle di Abramowicz e blinda il passaggio di turno. Check del VAR per la validità del gol della Fiorentina: tutto regolare. Brivido al 118′: errore di de Gea che non riesce a trattenere il rito di Jesús Imaz dalla distanza: 2-4. Al 120′ secondo giallo a Vital che si innervosisce e protesta animatamente contro l’arbitro. Finale bollente ma dopo il recupero finisce 2-4. I viola agli ottavi troveranno Rakow o Strasburgo

Chi è l’arbitro Jovanovic

Srdjan Jovanovic, la scelta per il match tra Fiorentina e Jagiellonia al “Franchi” di Firenze, in carriera aveva arbitrato anche la nazionale italiana. Classe ’86, 154 presenze nel campionato serbo, 31 apparizioni in Europa League, 3 in Conference e 8 in Champions, seppur nella fase preliminare, Jovanovic non vantava nessun precedente con Fiorentina e Jagiellonia. Curiosità: tra le squadre italiane, ha incrociato due volte il Milan, imbattuto con il serbo alla direzione di gara, sia in Champions che in Europa League.

L’arbitro ha ammonito 8 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Stojkovic e Milos Simovic con Novak Simovic IV uomo, il tedesco Benjamin Brand al Var e e il serbo Aleksandar Živković all’AVAR, l’arbitro ha ammonito Comuzzo, Jozwiak, Bazdar, Pongracic, Pozo, Dodo, Romanczuk, Vital che viene poi espulso per doppia ammonizione.