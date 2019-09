Fiorentina-Juventus, Antognoni scalda l'ambiente

Ai microfoni di Sky Sport Giancarlo Antognoni ha presentato la sfida contro la Juventus: "Inutile nasconderlo, la partita contro la Juventus è la più importante e sentita a prescindere dalle posizioni in classifica".

"Sappiamo che non sarà facile, ma c’è grande volontà di ripetere la gara fatta contro il Napoli alla prima di campionato. Quella è stata una grande prestazione anche se il risultato fu negativo per colpa di alcuni episodi. Vogliamo ripeterci con un risultato diverso e i nostri ce la metteranno tutta. Cristiano Ronaldo-Ribery? Ci sarà uno scontro fra numeri 7, Ribery sta migliorando giorno dopo giorno ed entrando in forma. Poi toccherà a Montella decidere se metterlo dal primo minuto, comunque sarà un super duello con CR7. Loro due insieme avranno vinto 50-55 trofei, questo dice molto".

Ultima battuta su Federico Chiesa: "Siamo molto contenti della sua prestazione contro la Finlandia e della vittoria dell’Italia. Federico arrivava dalla prestazione non proprio positiva vista con l’Armenia, ma ieri abbiamo nuovamente osservato il Chiesa che tutti ci aspettiamo".

SPORTAL.IT | 09-09-2019 16:44