Fiorentina-Juventus, le formazioni ufficiali: Spalletti cambia ancora, chi gioca davanti

Torna la Serie A, tornano i big match. Alle 18:00 andrà in scena Fiorentina-Juventus, gara valida per la 12esima giornata del campionato italiano. In palio punti pesantissimi per due club che vivono una situazione di crisi: da una parte Vanoli tenta il rilancio della Viola dopo il pareggio contro il Genoa e l’ultimo posto in classifica, dall’altra la Juventus di Spalletti vuole la risalita in zona Champions. Intanto, il tecnico di Certaldo, ha deciso la formazione ufficiale dei bianconeri.

Fiorentina-Juventus, le scelte di Spalletti e Vanoli

La Fiorentina riparte dal 3-5-2: de Gea tra i pali, linea a tre con Pongracic, Mari e Ranieri; sugli esterni Dodo e Fortini. In mezzo regia a Nicolussi Caviglia con Mandragora e Sohm mezzali. Davanti Kean con Gudmundsson, ma Piccoli resta opzione dalla panchina.

Fiorentina (3-5-2): de Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini; Kean, Gudmundsson.

La Juventus, invece, conferma il 3-4-2-1 ma con alcune novità di formazione: dietro Kalulu–Gatti–Koopmeiners; a tutta fascia Kostic e Cambiaso; in mediana Locatelli con Thuram. Sulla trequarti McKennie e Yildiz a supporto di Vlahovic, con Vlahovic e David in panchina che potrebbero entrare a gara in corso.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Kostic, Locatelli, Thuram, Cmbiaso; McKennie, Yildiz; Vlahovic.

Gli indisponibili di Fiorentina-Juventus

Problemi sulle corsie per la Fiorentina, che perde esperienza e spinta: Gosens ai box per un problema alla coscia e Lamptey fermato dal crociato; Sabiri resta in dubbio per un problema fisico. In casa Juventus emergenza leggera dietro e davanti: out Bremer (ginocchio) e Rugani (polpaccio), in attacco assente Milik, mentre Pinsoglio è ai margini per noie al polpaccio. Nessuna squalifica segnalata.

Fiorentina – Infortunati: Gosens (infortunio alla coscia), Sabiri (problema fisico), Lamptey (infortunio al legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno.

