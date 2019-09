Fiorentina-Juventus 2019-2020: le probabili formazioni

Tutto pronto per la sfida Fiorentina-Juventus (apre la terza giornata di Serie A), in programma nella giornata di sabato (ore 15.00) in un Franchi esaurito. La Viola non conquista una vittoria nella massima serie da ben 16 gare consecutive (10 sconfitte e sei pareggi). Montella cerca il primo sorriso contro i bianconeri che, dopo due giornate, sono a punteggio pieno.

Per i gigliati, tridente con Chiesa, Boateng e Ribery. Dall’altra parte, ancora panchina per Dybala. Sarri, alla prima gara ufficiale in panchina, punterà ancora su Douglas Costa, Higuain e Cristiano Ronaldo, reduce dai quattro gol alla Lituania.

Le probabili formazioni:

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella Ger., Dalbert; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Chiesa, Boateng, Ribery. All. Montella

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

SPORTAL.IT | 13-09-2019 07:42