Fiorentina-Juventus, rigore tolto dopo contatto Vlahovic-Pablo Marì: è bufera anche sulla "gufata" di DAZN

Al minuto numero 13 l'episodio del penalty prima concesso e poi revocato da Doveri dopo revisione VAR: pochi secondi prima l'elogio del difensore della Viola in telecronaca.

Subito polemiche nella sentitissima sfida tra Fiorentina e Juventus, in un Franchi ridotto a un cantiere per i discussi lavori di restyling. Al minuto numero 13 l’arbitro, Doveri di Roma, ha concesso un calcio di rigore in favore dei bianconeri per un contatto, giudicato falloso, tra il difensore viola Pablo Marì e l’attaccante juventino Vlahovic. Dopo un minuto circa, il penalty è stato poi revocato in seguito a una revisione VAR. Web in tilt, coi tifosi delle due squadre “sicurissimi” del fatto che il fallo fosse del giocatore avversario, e tanti insulti dagli spalti del Franchi per Vlahovic, con tanto di sospensione del match. Ma è bufera anche sulla telecronaca di DAZN, “colpevole” di una involontaria gufata ai danni del difensore della Fiorentina.

Fiorentina-Juventus, rigore dato e poi tolto col VAR

Il rigore in favore della Juventus era stato inizialmente accordato da Doveri dopo che Vlahovic era franato in area di rigore per una sbracciata di Pablo Marì. Il bomber serbo, ex di turno e fischiatissimo dai tifosi di casa, si era liberato del suo marcatore con un colpo di tacco, per poi cadere. Il direttore di gara non ha avuto dubbi, ma poi è stato invitato dal suo omologo in sala Var, Guida, alla revisione. Dal replay, in effetti, si nota come a sbracciare siano stati entrambi i calciatori: difficile stabilire chi abbia iniziato prima e chi dopo. Dopo aver rivisto le immagini, infatti, Doveri è tornato sui suoi passi, assegnando calcio di punizione in favore della Fiorentina.

Calcio di rigore in Fiorentina-Juve, la sentenza di Marelli

Non del tutto d’accordo con la decisione di Doveri il “talent arbitrale” di DAZN, Luca Marelli: “Quella di concedere una punizione in favore della Fiorentina mi sembra una forzatura protocollare. Non credo ci fosse fallo di Pablo Marì, ma anche sostenere che fosse fallo di Vlahovic mi sembra abbastanza azzardato. Vero che Vlahovic trattiene Pablo Marì, ma altrettanto fa il difensore della Fiorentina nei suoi confronti”. Insomma, molto probabilmente l’errore di Doveri è stato il primo, quello di punire l’irregolarità del difendente quando tutti e due i calciatori si erano resi protagonisti di scorrettezze. Ottimo tempismo, di contro, per l’arbitro, nel bloccare per un minuto il match per i vergognosi cori contro Vlahovic.

Pablo Marì e Vlahovic, Giaccherini virale su DAZN

Sui social, oltre che su Doveri e Guida, in tanti hanno sottolineato in modo divertito un’analisi di Emanuele Giaccherini, commentatore del match al fianco di Pierluigi Pardo su DAZN. Pochi istanti prima del contatto contestato, infatti, l’ex giocatore – tra le altre – di Juventus, Bologna e Napoli si era lasciato andare a una considerazione proprio su Pablo Marì: “Che coraggio Vanoli che ha lasciato Pablo Marì solo in difesa su Vlahovic“. Esattamente venti secondi dopo, ecco l’episodio del rigore. Per fortuna di Giaccherini (e di Pablo Marì) poi annullato dal direttore di gara dopo la revisione.