Fiorentina, è giallo Kean: assente all'allenamento dopo il flop di Parma, il club chiarisce ma i tifosi non perdonano

Il centravanti ha saltato la seduta di ieri dopo essere stato protagonista al Tardini di una delle sue peggiori partite in maglia viola, scatenando la furia dei social

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Come se non bastasse la drammatica situazione in classifica, la Fiorentina si ritrova a gestire un nuovo caso legato a Moise Kean: dopo la deludente prova di Parma il centravanti ha saltato l’allenamento di ieri, scatenando la furia dei tifosi e costringendo la dirigenza a chiarire il motivo della sua assenza.

Fiorentina, Kean fa discutere

È definitivamente finita la luna di miele tra Moise Kean e i tifosi della Fiorentina. Fino alla gara di Parma il centravanti era stato oggetto di critiche, ma molti dei supporter viola continuavano comunque a pensare che, senza di lui, l’obiettivo salvezza fosse impossibile da raggiungere. Negli ultimi giorni, però, qualcosa sembra essersi spezzato in maniera definitiva nel rapporto tra Kean e i tifosi della Fiorentina: la causa sta nella prestazione offerta dal centravanti a Parma, ma anche in quanto avvenuto ieri in casa viola.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’assenza all’allenamento dopo il flop di Parma

Kean, infatti, non si è presentato all’allenamento con la squadra e, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, avrebbe anche lasciato momentaneamente Firenze. La notizia dell’assenza del centravanti ha scatenato le critiche dei tifosi, già indispettiti dalla partita di Parma, uno scontro diretto per la salvezza che la squadra di Paolo Vanoli ha perso giocando una partita estremamente deludente. Le proteste dei tifosi per il comportamento di Kean hanno quindi costretto la società a chiarire il motivo dell’assenza: il centravanti aveva chiesto un permesso per motivi personali, regolarmente accordato dal club. E non è tutto: Kean mancherà probabilmente anche oggi.

I tifosi attaccano Kean

Insomma quella di Kean non è stata una fuga, tuttavia il comportamento dell’attaccante non è piaciuto ai tifosi che, dopo il flop di Parma e in vista di un altro delicato incontro come quello con la Cremonese di domenica prossima, si aspettavano un maggiore attaccamento da quello che viene considerato leader tecnico della Fiorentina.

“Una vicenda esemplare: in campo e fuori, quando serve Kean non c’è mai”, attacca Tompicci su X. “Disastro su disastro: dopo Parma Kean avrebbe dovuto lavorare il doppio, invece…”, scrive Laura. “Colpa del club che gli dice di sì”, il parere di Max, che dunque attacca la dirigenza viola. “Oggi è l’ultimo dell’anno, Kean avrà qualche concerto nelle piazze: mister 5 milioni, il vero cancro della Fiorentina”, ironizza CsSoldi ricordando il ricco contratto siglato dall’attaccante. “Kean è andato a far Capodanno a Parigi come premio per l’inizio stagione scoppiettante suo e della Fiorentina”, scrive sarcastico Marco. “È solo un altro segnale che siamo condannati alla serie B”, chiosa rassegnato Fabius.