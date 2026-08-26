Strappo del centravanti che oggi ha deciso di non allenarsi con i compagni per forzare la cessione ai lariani: dopo il 4-0 dell’Olimpico un altro episodio che rovina il compleanno del club

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

I tifosi della Fiorentina avevano immaginato tutt’altro clima per celebrare il Centenario della propria squadra, che cade oggi: dopo il 4-0 subito dalla Roma all’Olimpico, la Viola ha incassato un vero e proprio schiaffo da Moise Kean, che ha rifiutato di allenarsi con i compagni di squadra per forzare la cessione al Como.

Fiorentina, Kean rovina il Centenario

Moise Kean rischia di rovinare il Centenario della Fiorentina, reduce tra l’altro dalla pesante sconfitta contro la Roma all’esordio in campionato. Il 4-0 dell’Olimpico non ha inciso più di tanto sul morale dei tifosi viola, che ieri sera si sono riuniti in centro per celebrare insieme il 100° compleanno del club: quasi 15mila persone hanno sfilato per le vie di Firenze, per poi partecipare a una grande festa in Piazza della Signoria e assistere allo spettacolo dei fuochi d’artificio sull’Arno. Dopo la festa, però, ecco il brusco risveglio, col regalo tutt’altro che piacevole ricevuto dal centravanti.

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Kean torna bad boy: assente all’allenamento

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport e da altri organi di informazione, nella giornata di oggi Kean si è presentato in ritardo al Viola Park e, successivamente, ha scelto di non partecipare all’allenamento della squadra diretto da Fabio Grosso. Un comportamento da “bad boy”, quello dell’attaccante, che mira a far precipitare il rapporto con la Fiorentina e spingere la dirigenza ad avallare la sua cessione al Como: nella giornata di ieri, infatti, il club lariano ha alzato l’offerta per Kean dai 30 a 40 milioni di euro bonus inclusi.

Kean al Como: le condizioni di Paratici

Lo strappo di Kean è stato probabilmente motivato dalle ultime dichiarazioni sull’argomento cessione da parte del d.s. Fabio Paratici. Il direttore sportivo della Fiorentina, infatti, non si era detto contrario all’addio di qualche giocatore negli ultimi giorni di mercato, ma aveva vincolato qualunque operazione a due condizioni. “Va via solo chi lo chiede e, qualora arrivi un’offerta congrua, se troveremo un sostituto pari o migliore”, le parole di Paratici.

Kean la sua richiesta l’aveva già fatta, ma la Fiorentina non si è ancora espressa sulla seconda offerta del Como e, soprattutto, non ha ancora trovato un rimpiazzo per il centravanti della Nazionale.

Fiorentina, idea Beto

La mossa di oggi di Kean mira dunque a mettere alle strette Paratici, spingendo il d.s. viola ad accettare l’offerta del Como e a darsi da fare per trovare un sostituto sul mercato. Nelle ultime ore alla Fiorentina è stato accostato il nome di Beto, 28enne centravanti portoghese ex Udinese, attualmente in forza all’Everton, autore di 10 gol nella scorsa stagione: vedremo se Paratici deciderà di accelerare per lui, permettendo a Kean di volare al Como ed evitando che alla Fiorentina scoppi un caso proprio nei giorni delle celebrazioni del Centenario.