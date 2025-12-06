Fiorentina, Kean: capricci sul rigore e niente esultanza, esplode la rabbia dei tifosi

Il bomber voleva tirare al posto di Mandragora, Ranieri lo allontana e cresce il malumore mentre sul web i fan viola hanno perso la pazienza

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

L’incubo continua per la Fiorentina. Un altro pomeriggio amarissimo al Maipei Stadium, un’altra sconfitta e l’ultimo posto come dimora fissa per una squadra che non ha mai vinto in stagione. Inutile il 63% di possesso palla dei viola, totalmente sterile, un solo vero tiro in porta e tanti errori per l’ennesima disfatta cui hanno contribuito anche le papere di De Gea, soprattutto sul secondo gol. E dire che i gigliati erano passati anche in vantaggio ma proprio quanto accaduto in avvio, con il gesto di Kean, fa capire che aria si respira nello spogliatoio.

Ranieri ha allontanato Kean dal dischetto

E’ il 9′ quando l’arbitro non ha dubbi nell’assegnare il rigore alla Fiorentina per il fallo del portiere del Sassuolo Maric su Parisi, colpito alla testa. Sul dischetto si presentano in due, sia Kean che Mandragora che battibeccano, interviene prima Fagioli che parlotta con l’attaccante, poi Ranieri che allontana il bomber ex Juve mentre Mandragora si prende il pallone e va a segnare. Moto di stizza di Kean che non ha esultato alla rete del compagno, tornando a testa bassa verso il centrocampo. Con Pioli i rigoristi erano Gudmundsson (che non si è neanche avvicinato al dischetto) e Kean, ora con Vanoli sono evidentemente cambiate le gerarchie ma la cosa non è andata a genio a tutti. Dopo quell’episodio, va detto che Kean è praticamente scomparso dal campo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I tifosi viola hanno perso la pazienza

Fioccano le reazioni: “Anche quelli con due neuroni contati, hanno capito che il 3 5 2 è fallimentare, ma non la Fiorentina, che persevera nell’errore. Faremo il centenario in serie B, con la peggiore società di sempre. Detto e ridetto. Ed è giusto così. Chi non sa cambiare, affonda” e poi: “Ci sono poche discussioni da fare intorno al fatto che siamo la peggior squadra del campionato, e di gran lunga. Il dubbio è solo se siamo o meno la peggiore della storia” e anche: “Ad oggi se si facesse l’amichevole Fiorentina – Fiorentina femminile vincerebbero le ragazze a mani basse!!”

C’è chi scrive: “Fiorentina a terra: lenta a correre e costruire, giocatori impauriti, confusi e fiacchi. Gli errori una conseguenza. Vanoli come Pioli. Unica speranza teorica sostituire i big a gennaio (se a prezzo pieno) e comprare un mix di esperti e lottatori” e poi: “Una società che non esiste. Dirigenza e squadra imbarazzante. Oggi abbiamo visto soltanto una tifoseria che fino alla fine incita una squadra di mercenari imbarazzanti. Pensare che qualche fenomeno fino a qualche settimana fa dava la colpa “all’ambiente”…”

I tifosi sono scatenati: “Inquietante vedere la Fiorentina ultima in classifica, con zero vittorie in 14 giornate e capace di rimediare sberle da chiunque. Ancor più inquietante, però, è la consapevolezza che la Serie B, ad oggi, la stia meritando tutta” e anche: “Non ci mettono neanche il cuore nonostante siano scarsi tecnicamente e hanno il coraggio di andare a elemosinare negli spalti dei tifosi viola. Andate tutti a casa” e infine: “Il dubbio mi venne quando non la prendemmo mai contro gli universitari giapponesi “