Fiorentina, da Kean replica alle critiche con gaffe: il paragone con Gesù scatena i tifosi

Il centravanti posta una citazione che propone un parallelo con gli attacchi subiti dal Messia, per i supporter viola è troppo

Moise Kean usa una Instagram story per rispondere alle critiche piovutegli addosso per i risultati deludenti della Fiorentina, ma il suo post contenente un paragone con Gesù risulta eccessivo per i tifosi: nuova ondata di attacchi per il centravanti sui social.

Kean, la risposta su Instagram alle critiche

Nessuno è perfetto e anche chi lo era, come Gesù Cristo, è stato comunque attaccato: meglio dunque concentrarsi su sé stesso e sulla fede in Dio che dare retta ai critici. Questo, probabilmente, il messaggio che Moise Kean voleva mandare ai suoi follower attraverso l’ultima Instagram story pubblicata: l’obiettivo era forse quello di far capire che le critiche piovutegli addosso a causa dell’ultimo posto della Fiorentina in campionato non lo sfiorano. Che il centravanti si sente forte e in grado di superare questo brutto momento. Le sue intenzioni, però, hanno prodotto tutt’altro risultato.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il paragone con Gesù

La storia Instagram, che riprende il post di un account ricco di citazioni più o meno celebri, ha prodotto tutt’altro effetto. Anche perché, di fatto, pubblicando quel testo Kean sembra paragonarsi a Gesù. “Gesù era letteralmente perfetto e le persone continuavano ad odiarlo – si legge nella story del centravanti della Fiorentina – Non vivere preoccupandoti di cosa le persone pensino di te. Dedicati a servire Dio e vai avanti nella sua volontà”.

La reazione dei tifosi della Fiorentina

La storia pubblicata da Kean è stata ripresa da vari siti e pagine social di informazione sulla Fiorentina, venendo bollata da tifosi viola con commenti quasi esclusivamente negativi. “Caro Kean, pensa a gare gol invece di scrivere queste bestemmie”, attacca Lorenzo su Facebook. “Nell’ultima partita ti sei mangiato tre reti a tu per tu col portiere: probabilmente si sarebbe arrabbiato anche Gesù”, attaca Massimo. “Kean si conferma uno pieno di sé, che pensasse a segnare invece di fare i balletti e scrivere queste stupidaggini”, aggiunge Sarno. “Questa storia rappresenta bene il delirio di onnipotenza all’interno dello spogliatoio delal Fiorentina”, il parere di Emi. “Kean facci il miracolo: moltiplica gol e punti!”, ironizza Alessandro. “A proposito di Gesù e miracoli: caro Kean chiedigli come hai fatto 26 gol l’anno scorso…”, la bordata di Stefano.