Fiorentina, Kean è sparito: dopo il flop con l’Italia è diventato un caso. Il Milan e Allegri divisi tra Moise e Sorloth

Il futuro di Moise Kean sembra sempre più lontano dalla Fiorentina con l’attaccante che finisce anche nel mirino dell’ex Amoruso: “Non è un fenomeno e non pensa alla squadra”

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La delusione con la maglia dell’Italia per la mancata qualificazione ai Mondiali è stato un boccone amaro da mandare giù. Moise Kean fa i conti anche con un problema fisico che lo sta tormentando da mesi e ora il suo futuro sembra sempre più lontano dalla Fiorentina. Il Milan è alla finestra con Allegri che potrebbe decidere di concedergli un’altra chance in una big.

Il caso Kean

Un infortunio fastidioso, un pèroblema alla tibia che non permette a Moise Kean di scendere in campo. Ma in casa Fiorentina, la situazione legata all’attaccante sembra andare oltre questo problema di natura fisica. L’attaccante anche della Nazionale italiana è sparito dal campo per il problema fisico che lo tormenta da mesi, ma sembra essere sparito anche da tutto l’ambiente viola. L’attaccantre infatti non ha presenziato alle sfide contro il Crystal Palace e il Sassuolo, prima per una febbre poi per un lavoro extra sul campo. Due motivazioni che però non hanno convinto l’ambiente viola.

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Il nodo per Paratici

In attesa di capire se Kean tornerà a disposizione per questo finale di stagione, Fabio Paratici deve anche cominciare a pensare alle opzioni future e in questo momento tutto punta in direzione di un addio a fine stagione. Del resto il malcontento nell’ambiente viola è andato crescendo nel corso delle ultime settimane al punto che un ex leggenda come Lorenzo Amoruso ci è andato giù in maniera piuttosto pesante nei confronti di Moise: “Nessuno ha creduto alla spiegazione della Fiorentina sulla sua assenza. Poi ti poni male nei confronti dei compagni, finché servi ok. Ma quando non sarai più utile verrai messo alla porta. Senza gli altri, Kean non sarebbe Kean, anche perché non stiamo parlando di un fenomeno, anzi è uno che non mette la squadra davanti a tutto”.

Il Milan tra Moise e Sorloth

L’eventuale uscita dalla Fiorentina apre scenari di mercato importanti. Il compito più arduo toccherà senza dubbio a Paratici che dovrà provare a ricavare il più possibile dall’eventuale cessione di Moise Kean. Non c’è dubbio che la stagione difficile in viola abbia fatto calare le quotazioni dell’attaccante che fino a qualche mese fa sembrava nel mirino del Barcellona. Ma le pretendenti non mancheranno e nel corso delle ultime settimane sul giocatore si è fatto sempre più insistente l’interesse del Milan. I rossoneri dovranno fare mosse importanti nel reparto avanzato: Fullkrug tornerà al West Ham, Santi Gimenez è sulla lista dei partenti così come Nkunku, senza prendere in considerazione la strana situazione di Leao. Allegri conosce molto bene Kean anche dal punto di vista caratteriale e potrebbe puntare su di lui, ma i rossoneri guardano con attenzione anche alla situazione del norvegese Sorloth che potrebbe dire addio all’Atletico Madrid. E sullo sfondo c’è sempre l’affare Vlahovic.