Koleosho per la Fiorentina, blindato Ndour: così i talenti viola possono diventare un serbatoio per la Nazionale

Paratici punta sui giovani dell’Under 21: Koleosho è il primo obiettivo, mentre Ndour viene confermato al centro del progetto viola nonostante le attenzioni dei top club

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Un’indicazione sul mercato della Fiorentina l’ha fornita di recente proprio Paratici, elogiando i talenti azzurri dell’Under 21. Il riferimento è a quello che potrebbe essere il primo colpo del nuovo corso targato Grosso: Luka Koleosho. Ma il pensiero va anche a un altro giovane già di proprietà della Viola e corteggiatissimo dalle big, ovvero Cher Ndour, riportato in Italia dopo le esperienze accumulate all’estero.

Fiorentina, Koleosho primo obiettivo del nuovo corso

Nato a Norwalk, nel Connecticut, Koleosho in Italia non ha praticamente mai giocato, se non nelle giovanili della Nazionale. Dall’Under 19 alle due presenze con la prima squadra, arrivate grazie a Silvio Baldini, che lo ha portato con sé dall’Under 21 per il doppio impegno amichevole di inizio giugno contro Lussemburgo e Grecia. Esterno offensivo classe 2004, è il prototipo del calciatore perfetto per il 4-3-3 che ha in mente Grosso per rilanciare la Fiorentina. Koleosho non ha paura di puntare l’uomo, caratteristica che ha mostrato anche nella sua ultima avventura in Ligue 1 con la maglia del Paris FC, con cui ha segnato 3 gol in 16 presenze complessive.

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Quanto costa Koleosho: la valutazione del Burnley

L’affare è una di quelle occasioni da cogliere al volo, perché il prezzo del cartellino è ancora accessibile. Dopo l’esperienza in Francia, il 21enne italo-americano farà ritorno al Burnley, fresco di retrocessione in Championship. I Clarets lo valutano tra gli 8 e i 10 milioni di euro, cifra che non spaventa Paratici. L’Under 21 potrebbe però non essere l’unico innesto sulle fasce. Grosso spinge infatti anche per Volpato e Laurienté, giocatori che conosce bene per averli avuti al Sassuolo.

Ndour blindato: la Fiorentina lo considera incedibile

Su Ndour, altro perno dell’Under 21 promosso da Baldini anche nella Nazionale maggiore, Paratici è stato chiaro: “È al centro del progetto della Fiorentina. Ha appena iniziato e deve confermarsi”. Il ds blinda il suo gioiello, molto apprezzato da Napoli, Juventus e altri club europei. Il centrocampista, del resto, ha alle spalle un percorso internazionale: dal settore giovanile dell’Atalanta al trasferimento al Benfica, poi al Paris Saint-Germain, che lo ha mandato in prestito al Braga e al Besiktas per farlo crescere. Nel febbraio 2025 è arrivato il trasferimento a titolo definitivo alla Fiorentina, ma è nella seconda parte della stagione appena conclusa che Ndour ha mostrato appieno le sue qualità, realizzando anche tre gol in campionato e quattro in Conference League.

Fiorentina e Nazionale: talenti al servizio dell’Italia

Ndour e Koleosho rappresentano il futuro di un’Italia ancora senza ct. Baldini ha indicato la via: non bisogna avere paura di puntare sui giovani. E proprio la nuova Fiorentina di Paratici si candida a diventare un punto di riferimento per la Nazionale del domani. In rosa, infatti, ci sono anche Kean, che a 26 anni ha ancora tanto da dire, Fagioli (25), Comuzzo (21) e i promettenti Fortini (20) e Braschi (19). Senza dimenticare che la Viola ha appena vinto l’ultimo campionato Primavera.