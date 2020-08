Fiorentina, la decisione sul futuro di Vlahovic e Cutrone

Dusan Vlahovic continuerà a vestire la maglia della Fiorentina anche nella prossima stagione. E’ questa, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la decisione della dirigenza viola sull’attaccante serbo, che quindi non finirà in prestito e continuerà a giocarsi le proprie carte per un posto da titolare nella formazione di Beppe Iachini.

Su Vlahovic si era fatta forte la pressione dell’Hellas Verona, ma la dirigenza viola ha deciso di mantenerlo in rosa, offerndogli anche un prolungamento di contratto.

Diversa invece la posizione di Patrick Cutrone. Molto, in questo senso, dipenderà dal futuro di Federico Chiesa: se andrà via (opzione ancora lontana, vista la distanza tra la richiesta di 70 milioni del patron Rocco Commisso e le offerte, più basse, di Juventus e Inter) allora l’ex Milan resterà a Firenze. Altrimenti ci sarebbe il via libera per una cessione.

OMNISPORT | 30-08-2020 09:56