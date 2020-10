Fiorentina, la mossa del club per blindare Castrovilli

La Fiorentina vuole blindare Gaetano Castrovilli ed evitare un braccio di ferro logorante come quello dell’ultimo anno con Federico Chiesa, conclusosi con il passaggio del figlio d’arte alla Juventus. Per farlo, Rocco Commisso e la dirigenza viola hanno studiano un piano preciso per il rinnovo del calciatore di Minervino Murge.

Secondo quanto riportato da ‘Corriere dello Sport’ e ‘La Gazzetta dello Sport’, il club ha già pronto il rinnovo del contratto fino al 2025, con relativo aumento dell’ingaggio da 1,2 a 2 milioni di euro netti. Una mossa che, almeno per il momento, dovrebbe scoraggiare i club interessati al calciatore.

Lo stesso Commisso, in un’intervista a ‘Sky Sport’, si è detto entusiasta di Castrovilli e non è intenzionato a rischiare: “Sono stato io a voler dare la maglia numero 10 a Castrovilli – ha detto il patron viola -. Non sbagliavo. In questo inizio di torneo ha già segnato gol importanti. Se rischio con lui un altro caso Chiesa? Non cominciamo con una nuova storia. L’estate scorsa gli ho detto: ‘Gaeta’, niente scherzi'”.

OMNISPORT | 27-10-2020 11:34