Fiorentina, la rivolta dei tifosi: sciopero e non solo

Tifosi della Fiorentina in sciopero. Al termine di una riunione dell'ATF (Associazione Tifosi Fiorentini) è stato diffuso un comunicato in cui si rende nota la decisione di disertare gli spalti del ‘Franchi’ per i primi quarantacinque minuti della gara contro il Bologna, in protesta contro l’operato dei Della Valle. A questa iniziativa ne seguiranno altre. "L'Associazione Tifosi Fiorentini comunica con soddisfazione la buona riuscita dell'assemblea svoltasi ieri sera al circolo del Galluzzo. L'alta partecipazione lo scambio di opinioni sono elementi importanti che gettano le basi per l'organizzazione futura della contestazione. Registriamo un unico fronte compatto critico nei confronti di una proprietà colpevole di aver abbandonato da anni la nostra amata Fiorentina. La prima mossa concreta che il tifo organizzato fiorentino farà è quella di lasciare gli spalti vuoti i primi 45 minuti di Fiorentina – Bologna in programma domenica".

"Un segnale di rottura nei confronti dei Della Valle, che certamente non passerà inosservato. Invitiamo tutti coloro i quali, legittimamente, hanno scelto da tempo di protestare disertando lo stadio, di fare il biglietto ed entrare per unirsi alla protesta. Sarà un momento importante che aprirà una serie di iniziative, quindi la presenza è fondamentale nel secondo tempo i tifosi saliranno sugli spalti sostenendo i ragazzi in campo. Per la maglia e per chi ci crede ancora. La ATF e tutti i club coinvolti nella protesta studieranno in seguito 9 forme di contestazione da mettere in pratica. Questo è solo l'inizio. Avanti Firenze, avanti tifosi fiorentini!!!".

SPORTAL.IT | 11-04-2019 14:37