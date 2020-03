Fiorentina: la Roma apre per Florenzi

L'avventura di Alessandro Florenzi in Spagna non è iniziata nel migliore dei modi con solalemente 3 partite giocate in Liga. Ad oggi è difficile che il Valencia pensi a un rinnovo del prestito e nemmeno Fonseca lo immagina nella sua Roma del futuro.

La Fiorentina ha iniziato a muovere un primo sondaggio per il giocatore e lo ha fatto contattando direttamente il club giallorosso dopo aver ricevuto l'ok da Iachini per procedere con l'operazione.

Il trasferimento avverrebbe con la formula del prestito, da valutare se aggiungere l'obbligo o il diritto di riscatto.

