Fiorentina, Lafont pensa all'addio

Alban Lafont potrebbe lasciare la Fiorentina. Secondo quanto riporta firenzeviola.it, il portiere francese sta valutando insieme al suo entourage la possibilità di trasferirsi altrove.

Sarebbe inoltre già avvenuto un incontro tra il giocatore e il neo direttore sportivo dei viola Daniele Pradé, in cui Lafont avrebbe manifestato perplessità sulla sua permanenza a Firenze. Sulle sue tracce ci sarebbe il Nantes: se arrivasse un'offerta allettante i gigliati sarebbero disposti a parlarne. In entrata la Fiorentina sta spingendo per Emiliano Viviano dallo Sporting; in caso di addio di Lafont potrebbe invece restare Bartomej Dragowski, su cui il club toscano vorrebbe puntare per il futuro.

SPORTAL.IT | 27-06-2019 14:12