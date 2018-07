Fiorentina, Lafont salterà il ritiro

Alban Lafont è un giocatore della Fiorentina. L'affare, voluto fortemente da Corvino, è stato definito in tutti i dettagli. Il portierino francese, considerato dagli addetti ai lavori il Donnarumma di Francia, arriva dal Tolosa per 9 milioni di euro.

Il ragazzo non sarà disponibile prima di agosto e salterà il ritiro e le eventuali prime gare europee: è infatti impegnato nell’Europeo con la Nazionale francese under 19, per il quale avrà luogo uno stage già dal 3 all’11 luglio. L'estremo difensore francese sosterrà le visite mediche a Firenze lunedì o martedì.

