Fiorentina, l'annuncio di Kouamè fa sorridere i tifosi

In collegamento con Sky Sport Christian Kouamè ha aggiornato i tifosi sulle sue condizioni: "Mi sto allenando ancora a parte, non ho ancora avuto modo di legare con nessuno. Parlo spesso con il mister Iachini, io sono pronto per giocare, appena mi danno l'ok sarò pronto".

Sull'approdo alla Fiorentina: "Quando sono venuto per la prima volta con la mia ragazza a Firenze lei mi ha detto che avrebbe voluto vivere in questa città. Ne è rimasta innamorata".

"Poi, il destino, ha voluto che arrivasse la chiamata della Fiorentina, di cui però il mio procuratore mi aveva già avvisato dell'interesse".

SPORTAL.IT | 18-04-2020 14:05