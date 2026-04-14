Fiorentina-Lazio, moviola: l’arbitro smentisce il Var sul rigore, scoppia la polemica

La prova dell’arbitro Fabbri al Franchi nel posticipo di serie A analizzata al microscopio dal talent di Dazn Luca Marelli, cinque gli ammoniti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Un’ora senza troppi affanni poi per l’arbitro Fabbri è stata dura portare a termine Fiorentina-Lazio. Restano dubbi sul rigore negato ai biancocelesti nonostante il richiamo del Var all’on field review. Vediamo cosa è successo.

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Fiorentina-Inter, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 29′ il gol di Gosens. Primo giallo al 30′, è per Rugani, che stende Dia con una scivolata da dietro. Al 54′ Romagnoli si lamenta per le trattenute di Ranieri sugli sviluppi di un corner, l’arbitro lascia correre. Al 62′ Noslin cade in area dopo un contatto con Mandragora. L’arbitro Fabbri inizialmente ammonisce l’attaccante della Lazio per simulazione e concede punizione ai padroni di casa, ma poi viene richiamato al Var da Paterna.

Fabbri smentisce il Var

Nonostante la revisione al monitor e il tocco di Mandragora sulla caviglia di Noslin (possibile step on foot), Fabbri non cambia idea e conferma il verdetto del campo. La gara si incattivisce. All’80’ ammonito Dodo. Al 91′ ammonito Piccoli per proteste, al 94′ giallo a Pedro per fallo su Piccoli. Dopo 7′ di recupero finisce 1-0 per i viola.

La sentenza di Marelli

Sul rigore negato alla Lazio arriva il parere del talent di Dazn Luca Marelli, che spiega: “Vero che probabilmente si poteva evitare l’ammonizione perché un minimo contatto c’è stato, ma tutto ciò che è accaduto è eccessivo perché il contatto è veramente leggero. Cosa può esser successo? Che il VAR, dopo aver visto il contatto, ha pensato che potesse essere chiaro ed evidente errore. Ma invece chiara questa situazione non è: Mandragora non appoggia neanche il piede che striscia su quello di Noslin.

Per questo Fabbri ha deciso di confermare la sua scelta, secondo me giustamente. Ultima precisazione: l’arbitro poteva revocare il cartellino giallo, ma questo non è accaduto per scelta di Fabbri”.

Chi è l’arbitro Fabbri

Michael Fabbri, la scelta di Rocchi per Fiorentina-Lazio, è di professione geometra ed è nato a Faenza 39 anni fa. Internazionale dal 2019 è sempre stato considerato affidabile dall’Aia: pochi alti e bassi e rendimento costante. Bene l’anno scorso nel derby di Coppa Italia tra Milan e Inter, male in Inter-Roma. Quest’anno aveva diretto finora Cremonese-Udinese, Udinese-Atalanta, Genoa-Verona, Lazio-Bologna e Milan-Verona e Atalanta-Roma prima di Napoli-Parma, dove è stato contestato dagli azzurri. Ultima uscita in Napoli-Torino.

I precedenti con le due squadre

Ventesimo incrocio tra Fabbri e i biancocelesti, con undici successi, due pareggi e sei sconfitte. Sedici precedenti con la Fiorentina: sei vittorie, tre ‘X’ e sette k.o. il bilancio. Seconda gara diretta tra le due squadre, dopo il 2-1 biancoceleste in casa del giugno 2020.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Zingarelli con Perri IV uomo, Paterna al Var e Aureliano all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Gosens, Noslin, Dodo, Piccoli, Pedro.