Fiorentina, caos totale col Lecce: Ranieri perde la testa e “minaccia” Ayroldi. Cosa rischia il capitano viola

Succede di tutto nel finale della sfida con i salentini, il rigore prima concesso e poi cancellato da Rapuano scatena la furia della squadra di Pioli sempre più in crisi e Ranieri rischia una squalifica

Penultimo posto in classifica e soli 4 punti nelle prime giornate di campionato. La prima parte di campionato della Fiorentina assomiglia sempre più a un incubo, Stefano Pioli è ormai al capolinea e in casa viola i nervi sembrano essere saltati completamente come dimostra il comportamento del capitano Ranieri nel corso del finale del match con il Lecce.

L’episodio incriminato

Situazione già molto tesa quando all’84’ del match tra Fiorentina e Lecce arriva un episodio molto contestato. Ranieri va giù in area di rigore dopo un contatto con Pierotti, il direttore di gara sembra non avere dubbi e decide di indicare il dischetto del rigore. La formazione di Pioli potrebbe trovare la rete del pareggio e tamponare una situazione che si sta facendo molto delicata ma Rapuano viene richiamato a rivedere l’azione. E’ evidente infatti che non ci sia nessun contatto falloso tra i due giocatori, anzi è proprio Ranieri a rendersi protagonista di quello che sembra un autosgambetto. E dopo la revisione il rigore viene cancellato.

Il faccia a faccia con Ayroldi

Una lunga review al Var, di mezzo c’è un calcio di rigore che potrebbe risolvere uno dei momenti peggiori degli ultimi anni della Fiorentina. E il capitano della Viola fa fatica a contenere i nervi, la scena che ne viene fuori mentre Rapuano rivede l’episodio incriminato non è di certo la migliore per il calcio italiano. Il capitano della formazione toscana è una furia, protesta in maniera decisamente esagerata e arriva al faccia a faccia con il quarto uomo Ayroldi: “Se non fischia il rigore faccio un casino”, gli urla. Ma le proteste sono inutili perché Rapuano dopo aver rivisto l’episodio decide di cancellare il rigore appena concesso e dunque nega un’opportunità alla squadra di casa di trovare la rete del pareggio.

L’accusa di Bucciantini

Scene poco edificanti quelle viste nel corso del match del Franchi, è evidente che in casa Fiorentina i nervi sono saltati da tempo ma le proteste sul rigore (che non c’era) sollevano un polverone anche mediatico. E dagli studi di Sky, arriva il durissimo attacco di Marco Bucciantini: “La Fiorentina deve cambiare tutto, anche il capitano. Ranieri non può fare una sceneggiata simile per un rigore che non c’era. Il capitano rappresenta la città e lui ha perso il diritto di rappresentare la Fiorentina. Non sono le prime sceneggiate di questo tipo, hanno causato anche sanzioni e spero che questo non gli faccia più indossare la fascia”.

Cosa rischia il capitano viola

Animi accesi e anche per lo staff arbitrale riuscire a tenere la situazione sotto controllo non è semplice. La decisione sul campo è quella di sventolare solo un cartellino giallo nei confronti di Ranieri ma non è detto che non ci possano essere conseguenze più pesanti per il giocatore della Fiorentina. Molto dipenderà da quello che verrà riportato nel referto del direttore di gara anche in virtù delle segnalazioni dei suoi assistenti e del quarto uomo Ayroldi e non è da escludere una squalifica pesante per il giocatore.

