Fiorentina, Lirola è ai saluti: arriva un'offerta

Pol Lirola verso l’addio alla Fiorentina in questa sessione di mercato. Secondo quanto riporta Sky, l’esterno iberico, che non è tra le primissime scelte di Beppe Iachini, potrebbe tornare in Spagna.

Sulle tracce del giocatore ci sarebbe il Valencia, che ha chiesto l’arrivo del terzino classe 1997 in prestito con diritto di riscatto. Il club viola deciderà nelle prossime ore il futuro dell’ex Sassuolo ed Espanyol.

OMNISPORT | 23-09-2020 08:04