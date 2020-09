Fiorentina-Lucchese 5-0: doppiette per Ribery e Kouamé

Seconda uscita stagionale per la Fiorentina di Beppe Iachini. La compagine gigliata, dopo un test match tutto a tinte viola contro la Primavera che ha recentemente vinto la Coppa Italia di categoria, è tornata in campo per affrontare la Lucchese, squadra che milita nel campionato di Serie C.

All’Artemio Franchi, viola subito propositivi e vicini al gol all’8’ quando Pezzella, sugli sviluppi di un corner battuto da Saponara, di testa ha colpito il palo. Al 20’ Fiorentina ancora fermata dal legno quando Ribery, si è visto deviare una grande conclusione di sinistro dall’estremo difensore Coletta.

Per il fuoriclasse francese l’appuntamento con la rete è stato solo rimandato al 39’ quando, dopo aver saltato due avversari, ha trovato l’1-0 con un preciso destro sul secondo palo.

Ad inizio ripresa, al 49’, a realizzare il gol del 2-0 è Kouamé con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La Fiorentina, già padrona del campo, continua a spingere sull’acceleratore e al 55’ è ancora Ribery a calare il tris con una conclusione dall’interno dell’area di rigore.

Al 64’, il 4-0 arriva grazie ad una sfortunata autorete di Solcia, mentre al 78’ a marcare il gol che vale il definitivo 5-0 è Kouamé con uno splendido sinistro.

OMNISPORT | 06-09-2020 22:11