Fiorentina, malessere per Castrovilli: accertamenti

Ore di apprensione per il centrocampista della Fiorentina Castrovilli, che al 64' della partita contro il Genoa si è accasciato a terra, visibilmente disorientato e lamentando giramenti di testa. "Non capisco più niente", ha detto il classe 1997 ai compagni e ai sanitari prima di essere sostituito.

Il giocatore è in ospedale per accertamenti. Così Iachini: "Non so, è andato a fare accertamenti in ospedale. Non so se, precedentemente a quell’episodio, ha preso una contusione. Non si ricordava dove fosse, è uscito e adesso vediamo per quanto. Speriamo non sia nulla".

SPORTAL.IT | 25-01-2020 21:42