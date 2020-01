Fiorentina: Mancini ha un messaggio per Chiesa

Durante una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, Roberto Mancini si è soffermato su Federico Chiesa: "Gioca in una posizione in cui non rende, ha bisogno della linea. Deve pensare che lo attende un grande Europeo.

"Al padre ho detto che deve stare rilassato, che deve stare allegro e tranquillo e pensare che gioca a calcio. E' un privilegio".

Chiosa sull'infortunato Zaniolo: "E' unico perché copre più ruoli. L'ho sentito carico quando gli ho telefonato: è giovane e penso che per l'Europeo possa recuperare".

SPORTAL.IT | 18-01-2020 09:39