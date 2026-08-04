Paratici costruisce una super Fiorentina: il talento del giovane argentino Mastantuono, la conferma di Kean e i nuovi acquisti accendono il sogno europeo di Grosso

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Con l’arrivo di Joao Mario dalla Juventus, Fabio Paratici ha piazzato il settimo colpo di un mercato della Fiorentina che continua a far sognare i tifosi viola. Ma a infiammare l’ambiente sono soprattutto altre due notizie: la conferma di Moise Kean al centro dell’attacco e la sempre più concreta possibilità di vedere Franco Mastantuono in maglia viola. Il giovane talento argentino, di proprietà del Real Madrid, potrebbe infatti arrivare in prestito per completare il nuovo progetto di Fabio Grosso. Ecco come giocherebbe oggi la Fiorentina con il 18enne ex River Plate.

Fiorentina, Mastantuono sempre più vicino: il piano di Paratici

Come riferisce il quotidiano spagnolo AS, oggi potrebbe essere la giornata decisiva per il sì di Mastantuono alla Fiorentina. L’esterno offensivo classe 2007, arrivato la scorsa estate al Bernabeu nell’ambito di un’operazione superiore ai 60 milioni di euro, ha pagato il prezzo del grande salto in Europa, senza riuscire a incidere come previsto.

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Il Real Madrid, però, continua a credere nelle sue qualità ed è proprio per questo motivo che ha deciso di mandarlo in prestito in un club dove possa crescere senza l’enorme pressione del Bernabeu. La Fiorentina ha sorpassato Roma, Milan e Napoli ed è davanti anche a Benfica e Fulham, ma manca ancora l’accordo definitivo con il giocatore, che inizialmente avrebbe preferito un ritorno al River Plate. Nonostante la mancata qualificazione alle competizioni europee, al Viola Park filtra grande fiducia. Le prossime ore potrebbero essere decisive per il futuro del talento argentino.

Kean resta al centro dell’attacco: Grosso punta sul bomber viola

La Fiorentina ha interrotto i contatti con il Como: Moise Kean non lascerà Firenze e sarà ancora lui a guidare il reparto offensivo viola. La decisione è maturata dopo il gol realizzato nell’amichevole contro il Real Madrid e i complimenti ricevuti da José Mourinho, che lo ha definito “un mostro”. Ma dietro la scelta di Paratici c’è anche un motivo economico: nessun club, Como compreso, è mai arrivato ai 40-45 milioni di euro richiesti dalla Fiorentina per lasciar partire l’ex Juventus e PSG.

Kean, che Grosso conosce molto bene, è chiamato ora a riscattare una stagione complicata, chiusa con appena 8 gol in campionato e condizionata dal problema alla tibia che lo ha costretto a saltare le ultime sette giornate. Un finale che ha alimentato anche le critiche dei tifosi. Il nuovo allenatore viola, però, è convinto di poterlo riportare ai livelli del 2024/2025, quando il centravanti conquistò il titolo di vicecapocannoniere della Serie A con 19 reti. Un rilancio in cui spero anche il neo-ct della Nazionale Roberto Mancini.

Fiorentina con Mastantuono e Kean: la probabile formazione di Grosso

Finora Paratici ha concentrato gli investimenti soprattutto su difesa e centrocampo. Per il reparto arretrato sono arrivati Viery e Dragusin come centrali, mentre Jimenez, Valdepenas e Joao Mario hanno rinforzato le corsie esterne. In mezzo al campo, invece, due colpi importanti: Atta dall’Udinese e l’ivoriano Oulai dal Trabzonspor. In attesa di capire quali saranno gli ultimi movimenti del mercato e considerando il possibile arrivo di Mastantuono, perfetto per il 4-3-3 di Grosso, oggi la Fiorentina potrebbe schierarsi così:

De Gea tra i pali; difesa con Jimenez (o Joao Mario), Dragusin, Viery (o Ranieri) e Valdepenas; centrocampo formato da Oulai, Fagioli e Atta; tridente offensivo con Mastantuono e Gudmundsson ai lati di Kean.

Mercato da grande squadra: la Champions torna un sogno a Firenze

Dopo aver rischiato la retrocessione in Serie B, la famiglia Commisso ha affidato a Paratici il compito di rilanciare la Fiorentina, mettendogli a disposizione un budget superiore alle aspettative della piazza. Basta guardare gli investimenti effettuati: solo per Atta, Oulai e Viery il club viola ha speso circa 60 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti i 23 milioni complessivi per i riscatti di Fabbian e Brescianini.

Davanti a un mercato di questa portata, l’obiettivo non può che essere il ritorno in Europa. Ma con un talento come Mastantuono in più e una squadra costruita per crescere, a Firenze qualcuno inizia già a pensare a un sogno ancora più grande: la Champions League.