Fiorentina-Milan 2019-20: le probabili formazioni

Sarà la gara del Franchi tra la Fiorentina e il Milan a chiudere il sabato di campionato. Le squadre di Iachini e Pioli (un ex) arrivano dai successi conquistati rispettivamente a Genova con la Sampdoria e in casa con il Torino e vogliono proseguire sulla strada dei risultati.

Tra i viola mancherà lo squalificato Badelj e per l’ex rossonero Cutrone non dovrebbe esserci una maglia da titolare. Tra i rossoneri Rebic è ormai un intoccabile: squadre in campo alle 20.45 agli ordini di Calvarese.

Probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, German Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Iachini. A disposizione: Terracciano, Ceccherini, Igor, Venuti, Terzic, Benassi, Agudelo, Ghezzal, Sottil, Cutrone, Brancolini.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli. A disposizione: Begovic, A. Donnarumma, Calabria Musacchio, Bonaventura, Laxalt, Brescianini, Krunic, Paquetà, D. Maldini.

