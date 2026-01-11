Fiorentina-Milan, bufera su Massa per il rosso a Vanoli, tifosi rossoneri condannano scelte Allegri

Dopo il primo tempo al Franchi critiche al fischietto ligure ma i più arrabbiati sono i fan del Diavolo che mettono sotto accusa Estupinan e Loftus

Quartantacinque minuti di rabbia. Vale per la Fiorentina, che pure ha rischiato grosso con tre palle gol nitide fallite da Pulisic, come per i tifosi del Milan che criticano la campagna acquisti di Tare condannando le scelte di Allegri che ha lasciato in panchina Modric, Leao e Rabiot per dare spazio a diverse seconde linee.

Polemiche per il rosso a Vanoli

A far arrabbiare i viola, che avevano reclamato anche un rigore (che non c’era) per un contatto tra Parisi ed Estupinan, il rosso estratto a fine primo tempo da Massa per il tecnico Vanoli. L’allenatore si era preso prima un giallo per aver scalciato con rabbia un pallone in segno di disapprovazione per un fallo non fischiato e poi, per aver continuato a protestare, è stato espulso.

La rabbia dei tifosi viola

Fioccano le reazioni: “Vergognoso Massa. Sta innervosendo tutta la Fiorentina ed espelle Vanoli. Lo fa Allegri e nemmeno ammonito” e poi: “Massa più milanista di Galliani” e anche: “Il vero miracolo è come la Fiorentina sia ancora in 11, stanno pestando dal primo minuto, oltre alla simulazione di Parisi” e ancora: “Sta arbitrando Galliani”, oppure: “Massa e Rapuano sono l’esempio perfetto di cosa siano gli arbitri italiani. Incapaci, presuntuosi e permalosi. Fanno le peggio minchiate e poi, alla prima protesta, iniziano a sventolare cartellini a caso”.

C’è chi scrive: Ora ci si mette anche il 4° uomo. Che non serve letteralmente ad un c… In FiorentinaMilan, fa espellere Vanoli perché il cattivone aveva calciato un pallone. Poteva succedere contro qualsiasi squadra e invece…” e anche: “Ma Vanoli se non sbaglio già una volta ebbe a che ridire in una partita contro il Milan. Una polemica ridicola che mostrava solo la sua incapacità come allenatore”

Bocciate le riserve rossonere

Sponda Milan si registrano sui social le critiche a diversi giocatori dopo 45′ di Fiorentina-Milan: “I prossimi da fare -idealmente- fuori dopo Furlani e Fofana sono Loftus Cheek e Estupiñan. Fossero solo inutili, come per ora Ricci e Jashari, lo accetterei. Il problema è che sono perfino dannosi. Poi pensiamo a licenziare chi li ha presi per un totale di 125M” e poi: “Cmq passare da Theo a Estucoso non dovrebbe essere legale” e anche: Estupinian – se non fossimo tutti consci della sua scarsezza – sarebbe da ufficio inchieste” e anche: “In scena l’ennesimo fallimento del mercato di Tare con Estupinan Ricci e Jashari improponibil” e infine: Loftus Cheek non vince un contrasto neanche contro mia nonna in sedia a rotelle”