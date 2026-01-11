Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali: rivoluzione Allegri, via i senatori ecco a chi tocca

I rossoneri cercano il riscatto dopo il mezzo passo falso interno col Genoa, i viola puntanto a uscire dall'ultimo posto, le scelte dei due allenatori

Testacoda inedito oggi al Franchi. Alle 15 si affrontano Fiorentina e Milan, i viola sono con l’acqua alla gola, i rossoneri vogliono approfittare dello scontro diretto al vertice tra Inter e Napoli. Le scelte dei due allenatori non senza sorprese-

Fiorentina-Milan, il cammino delle due squadre

In classifica il Milan è stato agganciato al secondo posto dalla Roma a quota 39 punti ed è reduce dal passo falso interno col Genoa (1-1), la Fiorentina occupa l’affollata ultima posizione con 13 punti e nel turno infrasettimanale ha pareggiato 2-2 con la Lazio in una gara ricca di polemiche per le decisioni arbitrali.

Allegri cambia mezza squadra, quante novità

Allegri cambia tutto: davanti a Maignan conTomori squalificato, tocca a De Winter come braccetto accanto a Gabbia e Pavlovic. Sulle corsie laterali a destra Saelemaerkes e a sinistra Estupinan. Modric in panchina, lo sostituisce Jashari affiancato da Ricci e Loftus-Cheek. In attacco è l’ora di Niclas Fullkrug, con Leao in panchina e Pulisic a fare coppia dall’inizio con il centravanti tedesco. Panchina anche per Rabiot, Nkunku e Fofana. Nella Fiorentina Kean centravanti con alle sue spalle Gudmundsson.

Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Parisi; Dodò, Ndour, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. A disp.: Lezzerini, Christensen, Brescianini, Ranieri, Sohm, Nicolussi Caviglia, Solomon, Fazzini, Kospo, Fortini, Eddy, Piccoli. All. Vanoli. MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Ricci, Estupinan; Fullkrug, Pulisic. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Dutu, Athekame, Bartesaghi, Modric, Fofana, Rabiot, Leao, Nkunku. All. Massimiliano Allegri.

