Fiorentina-Milan, moviola: dubbi su rigori negati e il gol al 90', Allegri scappa furioso prima della fine

La prova dell’arbitro Massa al Franchi per la ventesima giornata di serie A analizzata ai raggi X dal talent di Dazn Luca Marelli, cinque gli ammoniti

Quarantuno anni, bancario, internazionale con oltre 200 gare di serie A alle spalle, Davide Massa – scelto per Forentina-Milan, è uno degli arbitri più esperti al momento presenti nel campionato italiano di Serie A. Risale infatti al gennaio 2011 il suo esordio nel massimo campionato, in Fiorentina-Lecce. La promozione in pianta stabile in CAN A arriva solo un anno dopo, precisamente a luglio del 2012. Una carriera fulminante, che lo porta, dopo appena un paio d’anni, a diventare internazionale. Il debutto sul campo europeo porta la data del 17 luglio 2014, in Elfsborg-Inter Baku, valevole per la qualificazione all’Europa League. Dalla second alla “first class” europea il percorso è lungo e servono circa 6 anni, la promozione avviene a giugno 2018 e la prima gara di Champions League è Porto-Lokomotiv Mosca. Massa in stagione aveva diretto finora solo due gare di terza fascia: Genoa-Lecce e Pisa-Udinese, poi il big match Roma-Inter, Pisa-Lazio e Roma-Napoli. Ultima uscita in Lazio-Napoli.Vediamo come se l’è cavata al Franchi.

I precedenti di Massa con Fiorentina e Milan

Il fischietto ligure aveva incontrato la Fiorentina per 23 volte in carriera: il suo ‘score’ con i toscani è di 9 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte. Erano, invece, 24 i precedenti con il Milan: il suo ‘score’ con i rossoneri è di 7 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte. L’ultimo incrocio, il 18 gennaio 2025, all’Allianz Stadium di Torino, per Juventus-Milan 2-0.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Meli e Costanzo con Rapuano IV uomo, Maresca al Var e Chiffi all’Avar, l’arbitro ha ammonito Kean, Estupinan, Fagioli, Rabiot, Fofana.

Fiorentina-Milan, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 26′ la Fiorentina reclama un rigore quando Parisi rovina a terra in area dopo un contatto con Estupinan, l’arbitro lascia giocare il Var non interviene. Sugli sviluppi dell’azione Pulisic fallisce la terza palla gol d fila. Primo giallo al 30’ per Kean per proteste reiterate dopo che non gli era stato fischiato un evidente fallo di Pavlovic. Al 47’ ammonito Vanoli per aver calciato via il pallone poi arriva un secondo giallo per proteste.

Al 53′ ammonito Estupinan che rattiene vistosamente Kean. All’80’ ammonito Fagioli per un fallo al limite dell’area su Saelemaekers. Regolare al 66′ il gol viola di Comuzzo. All’84’ giallo per Rabiot che ferma una proiezione offensiva di Dodò. Regolare al 90’ il gol di Nkunku, al 94’ giallo a Fofana che entra in ritardo su Dodò con Allegri che va via furibondo prima del fischio finale. Dopo 7’ di recupero Fiorentina-Milan finisce 1-1.

La sentenza di Marelli

A fare chiarezza sui casi dubbi della gara è il talent di Dazn, Luca Marelli, che parte dal penalty chiesto nel primo tempo dai vola: “Parisi lamentava un contatto con Estupinan ma non è uno step on foot, è un contatto leggero, non ci sono gli estremi per il calcio di rigore”. Sulle proteste finali dei viola dopo il gol di Nkunku Marelli spiega: “Per me l’azione è regolare c’è un autosgambetto da parte di Fagioli ma nessuna infrazione”.