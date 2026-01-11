Fiorentina-Milan: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Fiorentina-Milan di Serie A 2025-26, 20a giornata: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche chiave.

Fiorentina–Milan è un testa-coda elettrico della 20a giornata di Serie A 2025-26: si gioca domenica 11 gennaio 2026 alle 15:00 all’Artemio Franchi di Firenze. La Fiorentina è 19ª con 13 punti in 19 gare (2 vittorie, 7 pareggi, 10 sconfitte; 20 gol fatti, 30 subiti), i rossoneri del Milan sono 2ª con 39 punti in 18 partite (11 vittorie, 6 pareggi, 1 sconfitta; 29 reti segnate, 14 incassate). Test importante per i viola, chiamati all’impresa contro una big in piena corsa scudetto.

Probabili formazioni di Fiorentina-Milan

A poche ore dal via, la Fiorentina andrebbe verso un 4-3-3 con De Gea a guidare da dietro e coppia centrale Comuzzo–Pongracic; sulle corsie Dodo e Gosens. In mezzo, equilibrio tra il palleggio di Fagioli e il lavoro di Mandragora e Sohm. Davanti, si potrebbe puntare su Kean riferimento, con Gudmundsson e l’opzione Parisi larghi. Nel Milan, possibile 3-5-2: Maignan tra i pali, terzetto De Winter–Gabbia–Pavlovic, esterni Saelemaekers e Bartesaghi. In mediana, regia di Ricci con gli strappi di Loftus-Cheek e la fisicità di Rabiot. In attacco, tandem di qualità Pulisic–Leao. Le scelte potrebbero risentire degli indisponibili: nei viola pesa l’assenza di Dzeko, mentre nei rossoneri resta out Gimenez. Nessuno squalificato al momento.

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Sohm; Parisi, Kean, Gudmundsson.

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.

Gli indisponibili di Fiorentina-Milan

Nei viola, gli stop di elementi chiave accorciano le rotazioni offensive: l’assenza di Dzeko toglie peso in area, mentre i problemi di Sabiri e Lamptey limitano le alternative tra trequarti e fascia. Nel Milan, Gimenez resta fuori e il reparto avanzato potrebbe essere confermato senza centravanti puro. Al momento non risultano squalifiche per le due squadre.

Fiorentina – Infortunati: Dzeko (infortunio alla caviglia), Sabiri (infortunio muscolare), Lamptey (lesione del legamento crociato del ginocchio). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Fiorentina altalenante ma con segnali di reazione in casa; Milan continuo e solido, soprattutto lontano da Milano. Forma recente che racconta due percorsi diversi: i viola cercano continuità, i rossoneri vogliono allungare la striscia positiva.

Fiorentina ko ok ko ok x Milan ok x ok ok x

Nelle ultime 5 di campionato la Fiorentina ha raccolto 7 punti; il Milan ne ha totalizzati 8. Dettaglio:

Fiorentina

Fiorentina-Verona 1-2; Fiorentina-Udinese 5-1; Parma-Fiorentina 1-0; Fiorentina-Cremonese 1-0; Lazio-Fiorentina 2-2.

Milan

Torino-Milan 2-3; Milan-Sassuolo 2-2; Milan-Verona 3-0; Cagliari-Milan 0-1; Milan-Genoa 1-1.

L’arbitro di Fiorentina-Milan

Dirige Davide Massa (Imperia). Assistenti: Meli – Costanzo; IV: Rapuano; VAR: Maresca; AVAR: Chiffi. In questa Serie A 2025-26, Massa ha diretto 7 gare: 33 gialli, 1 rosso per doppia ammonizione e 4 rossi diretti, nessun rigore concesso; media 5,4 cartellini a partita.

Informazioni interessanti sul match

La storia della sfida tra Fiorentina e Milan è ricca di incroci pesanti e strisce che raccontano equilibri mutevoli. I rossoneri sono tradizionalmente favorevoli nei confronti diretti, ma il Franchi negli ultimi anni ha offerto spesso partite tirate, con la Fiorentina capace di colpi di prestigio davanti al proprio pubblico. In questa stagione, la squadra viola ha perso molti punti da situazione di vantaggio, mentre il Milan ha mostrato carattere nelle rimonte, anche grazie a un rendimento esterno d’élite. Occhi su Leao, spesso uomo-partita contro i viola, e sul neo leader tecnico viola Gudmundsson, implacabile dal dischetto. Il dato storico, le serie recenti e l’andamento della stagione compongono un quadro che promette intensità e dettagli tattici determinanti, dalle catene laterali rossonere alla ricerca di ampiezza dei viola.

Il Milan ha vinto 79 delle 171 sfide di A con la Fiorentina (45N, 47P), segnando ai viola più che a chiunque altro in campionato.

Al Franchi , la Fiorentina ha vinto tre delle ultime quattro contro il Milan : rendimento casalingo in crescita rispetto al passato.

La Fiorentina può centrare la terza vittoria interna di fila in A: sarebbe la prima volta nel campionato in corso.

potrebbe avere al massimo una sconfitta dopo 19 gare per la quarta volta nell’era dei tre punti: storico da squadra da titolo. Rossoneri unica imbattuta in trasferta in questa Serie A (5V, 3N), con appena cinque reti incassate fuori casa.

Confronto tra poli opposti: viola primi per punti persi da vantaggio (18), rossoneri tra i migliori per punti guadagnati in rimonta (9).

Gudmundsson glaciale dal dischetto: 3 rigori a segno quest’anno e 9 su 10 trasformati dal 2023/24.

glaciale dal dischetto: 3 rigori a segno quest’anno e 9 su 10 trasformati dal 2023/24. Leao ama la sfida: 6 gol in 8 gare di A contro la Fiorentina, spesso decisivo anche con assist.

Le statistiche stagionali di Fiorentina e Milan

Possesso simile (circa 53% Fiorentina, 52% Milan), ma differenze marcate in fase difensiva: i viola hanno incassato 30 reti in 19 partite, i rossoneri solo 14 in 18. In attacco, Milan più incisivo (29 gol, 46,6% di tiri nello specchio), mentre la Fiorentina crea tanto ma spreca (20 gol, 36,7% di precisione al tiro). Clean sheet: 3 viola, 9 rossoneri. La squadra di Pioli (o subentrante) ha anche migliori numeri su cross e precisione di passaggio.

Marcatori: per la Fiorentina guidano Kean e Mandragora (5), quindi Gudmundsson (4); nel Milan top Pulisic (8) davanti a Leao (7). Assist: Rabiot è a quota 3 per i rossoneri; nei viola spicca Fagioli (3). Fair play: più ammonito viola Pongracic (7), rossonero Tomori (4); rossi: Viti (1) per la Fiorentina, Estupinan (1) per il Milan. Clean sheet portieri: De Gea 3, Maignan 7.

Fiorentina Milan Partite giocate 19 18 Vittorie 2 11 Pareggi 7 6 Sconfitte 10 1 Gol fatti 20 29 Gol subiti 30 14 Possesso palla (%) 52,9 52,0 Tiri in porta 65 88 Cartellini gialli 45 28 Cartellini rossi 1 1 Clean sheet 3 9

FAQ Quando si gioca Fiorentina-Milan e a che ora? Domenica 11 gennaio 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Fiorentina-Milan? Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Chi è l’arbitro di Fiorentina-Milan? L’arbitro è Davide Massa. Assistenti Meli–Costanzo; IV Rapuano; VAR Maresca; AVAR Chiffi.