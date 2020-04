Fiorentina, Milenkovic lascia un indizio sul suo futuro

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha parlato delle prospettive future della sua avventura in viola in un'intervista rilasciata a 'Tuttosport'.

"Il contratto? Ora purtroppo è tutto fermo e la vita di tutti ha altre priorità che vanno al di là del calcio – ha dichiarato il serbo -. Quando tutto sarà finito ci sarà modo e tempo di parlarne, anche se come ho detto più volte che a Firenze io sto bene". Il contratto del difensore scade il 30 giugno 2022.

Milenkovic non pensa, però, ad altre destinazioni: "Credo molto nel progetto della Fiorentina – ha confermato -. Il presidente da subito ha mostrato entusiasmo e attaccamento. Ha dato il via per il nuovo centro sportivo che sarà il più grande d’Italia, ha investito molto nel mercato di gennaio e ce la sta mettendo tutta per costruire uno stadio nuovo e moderno, segno di serietà e ambizione. Io e i miei compagni dobbiamo lavorare sodo e credere in quel che facciamo, così potremo toglierci delle belle soddisfazioni".

SPORTAL.IT | 29-04-2020 12:15