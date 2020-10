Fiorentina, Milik si complica a causa del Coronavirus

Problemi in casa Fiorentina per quanto riguarda le prossime operazioni di mercato. I viola hanno individuato in Arkadiusz Milik uno dei possibili obiettivi di mercato, ma l’attuale situazione sanitaria del Napoli rischia a complicare l’operazione sulla linea del traguardo.

Il centravanti polacco è infatti già in patria, in ritiro con la sua nazionale, ma secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’ rischia di restare bloccato nella sua nazione natale. Sarebbe questa una forma di prevenzione necessaria dopo essere entrato in contatto con Zielinski e Elmas, entrambi positivi al Coronavirus.

Una situazione che rischia di avere effetti sull’operazione che la società gigliata stava ultimando per rilevare il suo cartellino. E che a poche ore dalla chiusura del mercato rischia di saltare.

OMNISPORT | 04-10-2020 12:10